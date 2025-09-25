El deslumbrante nuevo tráiler de 'Avatar: Fuego y ceniza' revela los oscuros orígenes de los Na'vi mientras se avecina una guerra

El universo de Pandora vuelve a rugir con fuerza. 20th Century Studios acaba de mostrar el nuevo tráiler de 'Avatar: Fuego y ceniza', la esperadísima tercera entrega de la saga creada por James Cameron, cuyo estreno mundial está previsto para el 19 de diciembre de este año. La película promete llevar aún más lejos la épica familiar de Jake Sully y Neytiri, ahora envueltos en un conflicto abierto contra una tribu Na’vi enemiga que amenaza con alterar el delicado equilibrio del planeta.

Más acción y violencia

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet y el resto del reparto principal vuelven a ponerse en la piel de los icónicos personajes de la saga, mientras que Michelle Yeoh, Oona Chaplin y David Thewlis se suman como incorporaciones de peso que aportarán nuevos matices a esta historia. Todo ello en un despliegue visual que, como ya es tradición, aspira a revolucionar la técnica cinematográfica con la última evolución en captura de movimiento y efectos generados por ordenador.

El listón, sin embargo, está muy alto: la primera 'Avatar' (2009) sigue siendo la película más taquillera de la historia, con más de 2.900 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y su secuela 'El sentido del agua' (2022) superó los 2.300 millones, arrebatando a 'Titanic' el tercer puesto del podio. Con semejante historial, la nueva entrega tiene la doble misión de expandir el universo narrativo y mantener el fenómeno global que ya ha marcado dos generaciones de espectadores.

Y esto no termina aquí. James Cameron ya tiene en marcha una cuarta y una quinta película, con fechas de estreno fijadas para 2029 y 2031 respectivamente. Si 'Avatar: Fuego y ceniza' logra cumplir las enormes expectativas, todo apunta a que Pandora seguirá reinando en las salas de cine durante la próxima década, consolidando a la franquicia como una de las sagas más ambiciosas y longevas de la historia del séptimo arte. Habrá que esperar a diciembre para descubrirlo.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025