Emma Stone se rapa al cero al ritmo de Chappell Roan en el extrañísimo tráiler de 'Bugonia', thriller de ciencia ficción del director de 'Pobres criaturas'

Uno de los dúos más provocadores del cine reciente vuelve muy pronto a la gran pantalla. Se trata de Emma Stone y Yorgos Lanthimos, que después de arrasar en los Oscar con 'Pobres criaturas' y trabajar juntos en 'Kinds of Kindness', estrenan en cines 'Bugonia', una retorcida sátira de ciencia ficción que mezcla paranoia, humor negro y una crítica al poder corporativo. La cinta, protagonizada también por Jesse Plemons, se estrena el próximo 7 de noviembre en cines y ya está dando de qué hablar tras su paso por el Festival de Venecia.

Un secuestro y una conspiración

En 'Bugonia', Jesse Plemons interpreta a un apicultor obsesionado con teorías conspirativas que acaba secuestrando a la poderosa directora ejecutiva de una farmacéutica (Stone), convencido de que en realidad se trata de una extraterrestre que ha sido enviada para destruir el planeta. Junto a él está su compañero Don (Aidan Delbis), más influenciable, que también termina siendo arrastrado a la misión. Y lo que comienza como un plan descabellado pronto se convierte en un enfrentamiento entre la paranoia, el poder y la supervivencia.

El guion, escrito por Will Tracy ('Succession', 'El menú'), adapta la película coreana 'Salvar el planeta Tierra' (2004), llevándola al territorio visual y temático de Lanthimos, plagado de personajes distorsionados, un humor incómodo y violencia contenida.

Con esta historia, Lanthimos se aleja de la teatralidad surrealista de 'Kinds of Kindness' y de la fábula barroca de 'Pobres criaturas', apostando por un tipo de película más contenida pero igualmente provocadora.

Será la cuarta colaboración de Emma Stone con el cineasta griego, consolidando una de las asociaciones actor-director más fascinantes del cine actual. Tras ganar el Oscar por 'Pobres criaturas', la actriz encarna aquí un personaje ambiguo y enigmático, que oscila entre la víctima y la amenaza.

