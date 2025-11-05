HOY SE HABLA DE

Esta adaptación de Agatha Christie promete ser una delicia para los fans del misterio. Netflix desvela el tráiler y fecha de estreno de 'Las siete esferas'

Mia McKenna-Bruce se pone en la piel de Lady Eileen Brent en la miniserie

A falta de prácticamente dos meses para que arranque 2026 ya vamos perfilando algunas de las series más prometedoras para el próximo año. Una de ellas es una adaptación de toda una maestra del misterio que veremos a partir del 15 de enero, fecha en la que Netflix estrenará 'Agatha Christie: Las siete esferas' y ya podemos ver su primer tráiler.

Basada en 'El misterio de las siete esferas' (The Seven Dials Mystery), esta miniserie está protagonizada por Mia McKenna-Bruce ('How to Have Sex') como la joven sabuesa Lady Eileen Brent, quien se encontrará con todo un misterio cuando una broma pesada acaba terriblemente mal.

Toros y esferas

Junto a McKenna-Bruce tenemos un par de cabezas de cartel llamativos: Helena Bonham Carter como Lady Caterham y Martin Freeman como Battle; además, el reparto principal se completa con Corey Mylchreest como Gerry Wade, Ed Bluemel como Jimmy Thesiger y Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux.

No es la primera adaptación de la obra, ya fue adaptada en 1981 como película para televisión. En esta ocasión es Chris Chibnall ('Doctor Who', 'Broadchurch') quien se pone a los mandos como guionista de los tres episodios de los que constará la miniserie. En la dirección encontramos a Chris Sweeney.

