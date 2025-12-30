El final de 'Stranger Things' presenta su épico tráiler. La serie de ciencia ficción de Netflix promete despedirse por todo lo alto

Netflix acaba de lanzar el épico tráiler del episodio final de 'Stranger Things'. No somos pocos los que hemos acabado un tanto decepcionados con lo que nos ha ofrecido hasta ahora la temporada 5 de la serie de ciencia ficción, pero esperemos que su desenlace nos deje con el mejor sabor de boca posible.

Os recuerdo que el último episodio de 'Stranger Things' se estrena en España el 1 de enero de 2026 a las 02:00, por lo que seguro que más de uno aprovecha la llegada del año nuevo para hacer tiempo hasta que llegue la hora de poder verlo. En Estados Unidos y Canadá también va a poder verse en cines, pero en España nos vamos a quedar con las ganas.

La lucha final contra Vecna

Por fin ha llegado el momento del enfrentamiento definitivo contra Vecna en lo que parece que es lo que se nos había prometido al final de la cuarta entrega. Eso se ha ido retrasando de una forma un tanto cuestionable, pero ahora sí que toca ver si Hawkins logra salir adelante o no.

Por cierto, el episodio final de 'Stranger Things' durará finalmente 2 horas y 8 minutos -en su momento se dijo que iban a ser 150 minutos, pero se ha quedado en menos., por lo que seguro que los Duffer tienen preparado algo impresionante para despedirse por todo lo alto. Eso sí, el último capítulo de la cuarta entrega duró incluso más, por lo que ni siquiera ese récord va a conseguir...

Ahora solamente nos queda esperar un poco más. Paciencia.

