HOY SE HABLA DE

Gerard Butler presenta la secuela de una de sus mejores películas de acción con un alucinante tráiler que rebosa ciencia ficción

La estrella vuelve a enfrentarse al fin del mundo

3 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
13865 publicaciones de Mikel Zorrilla

La carrera de Gerard Butler lleva ya muchos años centrada en el cine de acción, y obviamente no todas tienen el mismo interés. Por suerte, hoy me toca hablaros de la secuela de una de las mejores, pues aquí os traemos el espectacular tráiler de 'Greenland: Migration'.

La acción de 'Greenland: Migration' se sitúa en un mundo postapocalíptico en el que la familia Garrity abandona el búnker de Groenlandia en el que han sobrevivido todo este tiempo para encontrar un nuevo hogar. Para conseguirlo tendrá que llevar un cabo un viaje repleto de peligros a través del páramo helado en el que se ha convertido Euroap.

Apuesta por la continuidad

Greenland 2 Cartel

Dado el buen recibimiento que tuvo la primera entrega a todos los niveles, en 'Greenland: Migration' se ha optado por mantener la mayor continuidad posible: Ric Roman Waugh repite tras las cámaras, Chris Sparling vuelve a firmar el guion -aunque en esta ocasión en colaboración con Mitchell LaFortune- y Morena Baccarin vuelve a dar vida a la esposa de Butler en la ficción.

El reparto de 'Greenland: Migration' se completa con la participación de Amber Rose Revah, Roman Griffin Davis, Gordon Alexander, Peter Polycarpou, William Abadie, Tommie Earl Jenkins, Trond Fausa Aurvåg, Rachael Evelyn, Sidsel Siem Koch , lex Lanipekun y Nathan Wiley.

"Tengo que comer filetes todas las noches". Gerard Butler explica la transformación física que llevó a cabo para dar vida a Big Nick en el mejor thriller de acción de su carrera
En Espinof
"Tengo que comer filetes todas las noches". Gerard Butler explica la transformación física que llevó a cabo para dar vida a Big Nick en el mejor thriller de acción de su carrera

Eso sí, donde sí hay un cambio importantes es en la escala, ya que 'Greenland: El último refugio' tuvo un contenido presupuesto de 35 millones de dólares, pero el coste de la secuela se ha disparado hasta los 90. Una gran apuesta por parte de Lionsgate que ya veremos qué tal le sale al estudio.

El estreno de 'Greenland: Migration' en España está previsto para el 13 de febrero de 2026, más de un mes después de su lanzamiento en Estados Unidos a partir del 1 de enero del año que viene.

En Espinof | El placer de la destrucción: las 13 películas imprescindibles del cine de catástrofes

En Espinof | Las 35 mejores películas de acción de la historia



Temas

Ver 3 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios