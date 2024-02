La película soñada por los fans de Henry Cavill, Guy Ritchie y el Reacher de Prime Video. Una orgía de acción con cazadores de nazis basada en una historia real

Pocas cosas son más dignas de celebración que la increíble capacidad de Guy Ritchie para crear y servirnos en bandeja de plata producciones con una calidad más que notable. Desde 2019 —si exceptuamos su 'Aladdin'—, el británico nos ha regalado bombazos de la talla de 'The Gentlemen', 'Despierta la furia', 'Operación Fortune' o 'El pacto', y para este 2024 nos tiene reservada una sorpresa con una pinta espectacular y 100% marca de la casa.

La II Guerra Mundial según Guy Ritchie

Esta no es otra que 'The Ministry of Ungentlemany Warfare', una cinta de acción y espionaje ambientada en la II Guerra Mundial que reunirá a Ritchie con Henry Cavill tras su fantástica colaboración en 'Operación UNCLE'. Mucho ojo, porque su primer tráiler pone toda la carne en el asador y promete otra divertidísima orgía de comedia, violencia y ese dinamismo narrativo y formal al que nos tiene acostumbrados el realizador.

Para entrar en más detalle, la sinopsis de la cinta reza lo siguiente:

"Basada en archivos recientemente desclasificados del Departamento de Guerra Británico e inspirada en hechos reales, 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' es una comedia de acción que cuenta la historia de la primera organización de fuerzas especiales formada durante la Segunda Guerra Mundial por el Primer Ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y un pequeño grupo de funcionarios militares, incluido el autor Ian Fleming. La unidad de combate de alto secreto, compuesta por un variopinto grupo de pícaros y rebeldes, emprende una misión audaz contra los nazis utilizando técnicas de combate completamente no convencionales y muy 'poco caballerosas'. En última instancia, su enfoque audaz cambió el curso de la guerra y sentó las bases para las SAS británicas y la guerra moderna de operaciones encubiertas".

Junto a Cavill, que según nos permite intuir el avance está desatado, 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' cuenta con las interpretaciones de Alan Ritchson (nueva estrella gracias al éxito de 'Reacher' en Amazon Prime Video), Eiza González, Henry Golding, Alex Pettyfer, Til Schweiger, Hero Fiennes Tiffin o Cary Elwes, entre otros. Su estreno está previsto para el 19 de abril en cines estadounidenses.

En España, si no cambia la cosa, todo apunta a que, tal y como ocurrió con 'El Pacto', nos tocará verla directamente en Amazon Prime Video. Pondremos una velita para poder disfrutar de esto como Dios manda.

En Espinof: