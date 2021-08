'He-Man y los Masters del Universo': Netflix desvela el tráiler y la fecha de estreno del reboot 3D de la mítica serie

Netflix y Mattel no nos están dejando descansar con su franquicia de los Masters del Universo y apenas un par de meses después de que hayamos podido ver 'Revelación', llegará el 16 de septiembre 'He-Man y los Masters del Universo', la nueva serie de animación CGI que contará las aventuras de Adam y el resto de guerreros en su misión de salvar Eternia.

Ojo, a diferencia de la serie de Kevin Smith, que continúa lo que ya vimos en los ochenta, en esta ocasión nos encontramos con un reboot completo de la serie original. Los personajes y temas de siempre, con algunos cambios por aquí y por ahí y una estética mucho más futurista con una animación 3D.

Brian Q. Miller ('Smallville') es el showrunner de esta nueva serie creada por Rob David. En el tráiler podemos ver al joven Adam cogiendo por primera vez la mítica espada. Antes de poder acostumbrarse a sus nuevas habilidades, llegará la gran amenaza de Skeletor, decidido a conquistar el castillo de Grayskull como culminación a su invasión de Eternia.

House of Cool y CGCG son los encargados de animar este reboot de los Masters del Universo y, he de reconocer, que los diseños no son para nada de mi agrado. Esperemos que, al menos, un buen guion nos haga olvidarnos del apartado gráfico.

En Eternia, el primer planeta de la creación, surge un tirano demoniaco: ¡Skeletor! El villano y sus siniestros ejércitos avanzan imparables, ansiosos por conquistar todos los reinos de Eternia y hacerse con el premio definitivo: el castillo de Grayskull, una fortaleza ancestral y misteriosa, incluso se rumorea que oculta el mayor poder del universo. He-Man y su valiente cuadrilla de héroes novatos son los encargados de detener a Skeletor y devolver la paz al planeta. Con ambos bandos en posesión de armas encantadas que los convierten en Masters de los poderes primordiales del universo, se desencadena una batalla entre Masters y Masters Oscuros; entre He-Man y Skeletor. ¡El destino de Eternia, del castillo de Grayskull y de todos nosotros está en juego! Al final, ¿quién se convertirá en Master del Universo?