'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha' muestra su impactante primer tráiler, que da exactamente lo que promete

Poco imaginaba Suzanne Collins cuando en 2008 escribió 'Los juegos del hambre' que casi 20 años después seguiría escribiendo novelas de la saga. Pero tras el éxito de 'Balada de pájaros cantores y serpientes', que recaudó 348 millones y aseguró que el público seguía estando ahí, era totalmente lógico que se lanzara a por otra precuela más... con su consiguiente y obligada adaptación cinematográfica. El 20 de noviembre veremos 'Amanecer en la cosecha', pero, de momento, toca conformarse con su primer tráiler.

El juego del calam... ¡del hambre!

Esta nueva entrega de la franquicia tiene lugar durante el segundo Vasallaje de los Veinticinco, en la 50 edición de Los Juegos del Hambre (o sea, 24 años antes de la película original). En este caso seguiremos a 48 participantes, entre los que destaca Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss que originalmente interpretaba Woody Harrelson y aquí tendrá la cara de Joseph Zada.

Por supuesto, en las labores de dirección vuelve Francis Lawrence, que desde 'En Llamas' no ha soltado las riendas de la franquicia. De hecho, de sus últimas ocho películas, cinco son de 'Los juegos del hambre', y se nota: lo que hemos podido ver tiene el nivel de alguien que sigue amando lo que hace, y trabaja para mejorar en lugar de conformarse con el piloto automático. Cierto es, eso sí, que aún no hemos podido ver ninguna escena de acción, supongo que porque no ha dado tiempo a añadir el CGI.

En la película, por cierto, no solo veremos a un grupo de jóvenes tributos matándose entre sí: además, han abierto la puerta a todo un panteón de Hollywood. Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Ralph Fiennes, Glenn Close, Maya Hawke o Jennifer Lawrence (que hará un cameo junto a Josh Hutcherson) convertirán 'Amanecer en la cosecha' en un quién es quién tan sanguinolento como divertido. Aún queda mucho para poder ver esta precuela, pero siempre es agradable reencontrarse con Panem.

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