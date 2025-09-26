Kathryn Bigelow se rodea de un reparto de lujo para ponernos de los nervios con su nueva película. Intenso tráiler de 'Una casa llena de dinamita'

Ya han pasado ocho años desde que nos puso de los nervios —en el mejor sentido posible de la palabra— con su magnífica 'Detroit', pero Kathryn Bigelow ha vuelto a la carga para demostrar que calidad y cantidad no son sinónimos y, de paso, para volver a recordarnos que es una de las mejores y más brillantes cineastas en activo; y lo ha hecho con un nuevo largometraje que llegará a nuestras pequeñas pantallas en unas semanas bajo el título de 'Una casa llena de dinamita'.

Guerra nuclear a la Bigelow

El escueto avance, que acaba de lanzar Netflix y que no llega a los dos minutos de duración, es suficiente para percatarnos de que estamos ante otro ejercicio marcado por la tensión a flor de piel, esta vez bajo la forma de un thriller político-militar en el que la amenaza nuclear, tan vigente en nuestra actualidad desde hace una buena temporada, es la verdadera protagonista.

Un vistazo a la no demasiada extensa sinopsis de la cinta nos deja claro por dónde van a ir los tiros... o los misilazos.

"Cuando un único misil no atribuido es lanzado contra Estados Unidos, comienza una carrera para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta".

Junto al nombre de su máxima responsable y el del director de fotografía Barry Ackroyd, que sabe bien cómo generar tensión a través de la imagen tal y como demostró en 'En tierra hostil' o 'United 93', uno de los máximos reclamos de 'Una casa llena de dinamita' se encuentra en su reparto, en el que figuran intérpretes de la talla de Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Jason Clarke, Anthony Ramos y Greta Lee. Desde luego, han tirado la casa por la ventana.

Tras su paso por el circuito festivalero, donde ha recibido unas críticas magníficas, 'Una casa llena de dinamita' tendrá un estreno limitado en cines el próximo 10 de octubre, antes de su llegada al catálogo de Netflix el día 24 del mismo mes. Yo, desde luego, no voy a perder la oportunidad de disfrutarla en pantalla grande.

