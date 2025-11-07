La mejor serie de fantasía juvenil de Disney plus lanza el nuevo tráiler de su temporada 2. Percy Jackson busca el Vellocino de oro en la adaptación de 'El mar de los monstruos'

En estos días grises de otoño tenemos una alegría (o al menos para mí) en forma de la vuelta de una de las mejores series de fantasía juvenil en activo. Disney+ estrenará la temporada 2 de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' el próximo 10 de diciembre y ya podemos ver un nuevo tráiler.

Basada en las novelas de Rick Riordan, en esta ocasión Percy (Walker Scobell) y sus amigos se embarcan en una odisea en el Mar de los Monstruos en busca de la única cosa que puede salvar al campamento Mestizo, el Vellocino de Oro y de su desaparecido amigo Grover (Aryan Simhadri).

Mares y dioses

Además de Scobell y Simhadri, la serie está protagonizada por Leah Sava Jeffries como Annabeth, Charlie Bushnell como Luke, Dior Goodjohn como Clarisse La Rue y Daniel Diemer como Tyson. Además, también contamos con Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt y Toby Stephens, entre otros.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' está creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg, con este último ejerciendo como coshowrunner junto a Dan Shotz. La primera temporada de la serie fue, aun mejorable, bastante encantadora y con un reparto que derrochaba carisma. Esperemos que se pueda repetir en esta temporada 2. La serie, por cierto, ya tiene asegurada una tercera entrega.

