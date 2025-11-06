Una de las mejores series criminales regresa con su precuela. El tráiler de 'Gomorra - Le origini' nos devuelve a los bajos fondos de Nápoles

Atención que este próximo enero de 2026 tenemos billete a la Nápoles más criminal. Casi cinco años después de que nos despidiésemos de Ciro, Genny y resto de criminales de 'Gomorra', retrocedemos unas cuantas décadas para ver la historia de Pietro Savastano en 'Gomorra - Le origini', cuyo tráiler ya podemos ver.

Ambientada en la Nápoles de 1977, la serie, cuya primera temporada consta de seis episodios, sigue a Pietro (Luca Lubrano) y sus amigos en lo que sobreviven a base de robos de tres al cuarto. El muchacho, eso sí, tiene un sueño: convertirse en alguien como Angelo 'A Sirena (Francesco Pellegrino), es decir, el "rey" del barrio. En lo que empieza a congraciarse con su jefe, se verá envuelto en todo un juego de poder.

Angelo e Diabolo

En esta ocasión junto a Roberto Saviano, que ya creó la serie original basada en su propio libro, en la creación de la precuela se encuentran Leonardo Fasoli y Maddalena Ravagli. Estos últimos escriben el guion junto a Marco D'Amore, quien también es el director principal, encargado de los cuatro primeros episodios y la supervisión artística.

Lubrano y Pellegrino son acompañados en el reparto por Flavio Furno, Tullia Venezia, Fabiola Balestriere, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia y Antonio Incalza.

Ahora, como es habitual, habría qué ver cómo llega la serie a España. En su momento, la serie original llegó a través de Atresmedia (laSexta), Sky España y HBO España. Teniendo en cuenta que es una producción original de Sky es bastante probable que aparezca por estos lares vía SkyShowtime. Sin embargo, el hecho de que actualmente no se encuentra disponible en ninguna plataforma en streaming siembra ciertas dudas.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025