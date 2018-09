Netflix lanza el tráiler de '22 de julio': lo nuevo de Paul Greengrass narra el atentado más letal de la historia de Noruega

Vuelve Paul Greengrass, dos años después de la fallida 'Jason Bourne', y lo hace en el terreno donde parece más cómodo, donde ha recibido más aplausos, el thriller basado en hechos reales. Ya podemos echar un vistazo a '22 de julio' ('22 July'), el nuevo trabajo del director de 'United 93' o 'Capitán Phillips'; el tráiler es tan intenso como cabe esperar, por el realizador y el argumento.

El film se centra en el atentado terrorista más letal de la historia de Noruega. El 22 de julio de 2011, un ultraderechista radical detonó un coche bomba en Oslo y luego disparó a los adolescentes de un campamento de verano. Murieron 77 personas. A través de un superviviente, y en paralelo a su recuperación física y emocional, '22 de julio' retrata la trayectoria del país para lograr su curación y reconciliación tras la sobrecogedora matanza...

'22 de julio' se presenta mañana en el Festival de Venecia y un poco más tarde en Toronto. Netflix la estrena a nivel mundial el 10 de octubre y, sin duda, será uno de los títulos más potentes y polémicos de su catálogo cinematográfico original. Llegará a algunas salas de cine (para competir en la temporada de premios) pero la mayoría de nosotros tendremos que descubrirla a través de la plataforma y es una lástima: la experiencia resultará menos tensa y aterradora en el salón de casa.

Además de la puesta en escena, Paul Greengrass también firma el guion de la película, basándose en el libro 'Uno de los nuestros' ('One of Us: The Story of an Attack in Norway – and Its Aftermath') escrito por Åsne Seierstad. El reparto está encabezado por Jonas Strand Gravli, Anders Danielsen Lie, Jon Øigarden, Maria Bock, Thorbjørn Harr, Ola G. Furuseth, Seda Witt e Isak Bakli Aglen, entre otros.