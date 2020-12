Netflix lanza el tráiler de 'Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer', la docuserie sobre el asesino satánico Richard Ramírez

En el verano de 1985, mientras la ciudad de Los Ángeles dormía, un monstruo entraba por las ventanas y puertas abiertas para violar, robar, disparar y acuchillar a víctimas desprevenidas. Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker (el merodeador nocturno), es el terrible protagonista de la nueva docuserie de Netflix, 'Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer', que se estrena el 13 de enero y tiene su primer tráiler y póster.

Ambientada en el nebuloso telón de fondo de Los Ángeles de la década de 1980, la serie de cuatro partes cuenta la historia de uno de los asesinos en serie más notorios en la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de los dos detectives del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles que lo persiguieron, así como algunas de las víctimas que lograron escapar de su ira en su momento de mayor actividad, desde 1984 y alcanzando un crescendo en el verano de 1985, cuando la ola de Ramírez se extendió por todo el estado de California.

El director de la miniserie, Tiller Russell, ha explicado algunos detalles sobre Ramírez a People:

"Todo el mundo mantenía las ventanas abiertas y él se estaba metiendo por las ventanas. Así que hasta el día de hoy en Los Ángeles, cuando conduces, es por eso que hay rejas en las ventanas. Las víctimas tenían entre 6 y 82 años. Hombres, mujeres y niños. Había un sentimiento de que, quienquiera que fueras, cualquiera podía ser una víctima y cualquiera podría ser el siguiente Las armas homicidas eran tremendamente diferentes. Había pistolas, cuchillos, martillos y grilletes".

Si bien esta no es la primera vez que la historia de Ramírez, quien murió en 2013 en el corredor de la muerte, aparece en pantalla, Russell dice que su serie es la más completa. Su socio de producción d, Tim Walsh, se acercó a él con el idea para el proyecto después de conocer a uno de los detectives que trabajó en el caso. Russell se reunió con el ex teniente del alguacil del condado de Los Ángeles, Gil Carrillo, quien fue uno de los dos investigadores principales junto con el legendario detective de homicidios, el sargento. Frank Salerno.

Envuelto en la oscuridad, lleno de tomas nocturnas panorámicas y temas macabros, según Russell, la serie dará a los espectadores una variación realista de cine negro ambientado en Los Ángeles: