'Pluribus' se postula como la serie más inquietante del año con sus primeras imágenes. Lo nuevo del creador de 'Breaking Bad' muestra su enigmático tráiler

Imagina que estás viendo a alguien de la Casa Blanca hablar por televisión… y de repente, esa misma persona llama a tu casa para hablar contigo directamente. Pues así arranca el tráiler de 'Pluribus', la nueva serie de Apple TV+ creada por Vince Gilligan -el mismo que está detrás de fenómenos como 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'-. En ella, una funcionaria del gobierno se dirige a Carol (Rhea Seehorn) y le dice con una calma perturbadora: "Esta llamada debe ser muy desconcertante para ti". Y desde luego que lo es.

Un thriller psicológico sobre la felicidad forzada

Desde que se anunció que Gilligan se separaría de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul' para crear un nuevo proyecto este otoño, los detalles han sido escasos y la expectación, enorme. Lo poco que se sabe es que 'Pluribus' sigue a "la persona más miserable de la Tierra" que, de algún modo, debe salvar al mundo de la felicidad. Y conociendo a Gilligan, eso suena tan absurdo como brillante.

El tráiler de la serie deja entrever una historia distópica con ecos de pandemia. Vemos a Carol aislada en casa, mientras el gobierno le garantiza ayuda, comida y medicamentos con una amabilidad sospechosa. Todo tiene un aire inquietante, como si la serie jugara a desmontar la idea de la felicidad colectiva. Un retrato de la normalidad que se descompone lentamente hasta convertirse en una pesadilla.

Aunque el creador de 'Breaking Bad' se adentra en un terreno nuevo, 'Pluribus' conserva su sello inconfundible: el humor negro, la ironía moral y los personajes al borde de la locura. En lo visual, recuerda mucho a 'Separación'; en lo temático, parece obsesionada con la idea de control, conformidad y miedo al pensamiento individual.

El propio título apunta al mensaje central. 'Pluribus' viene del lema E pluribus unum (“De muchos, uno”), una promesa de unidad que aquí se convierte en amenaza. Promete ser una de las series más raras, provocadoras y esperadas del año y su estreno está previsto para el 7 de noviembre en Apple TV+.

