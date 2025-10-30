Las polémicas no han podido con 'Scream 7'. Neve Campbell vuelve a enfrentarse a Ghostface en el tráiler de la nueva entrega de la saga

Aunque parezca imposible después del caos en el que se ha visto sumida desde su fase de preproduction, 'Scream 7' no sólo será una realidad, sino que ya ha mostrado a la galería un primer tráiler que, bueno… no deja de parecer un “más de lo mismo” de manual. Puedes echarle un vistazo debajo de estas líneas.

Con ocho siete basta

Por si no estás al corriente, los problemas para la séptima entrega de la saga de slashers comenzaron cuando Spyglass, productora de la cinta, decidió prescindir de los servicios de Melissa Barrera después de que la actriz manifestase su apoyo a Palestina en redes sociales y, como toda acción tiene una reacción, al despido de Barrera le siguió el abandono voluntario de Jenna Ortega, que aseguró que no se fue por dinero ni por conflictos de calendario.

Pero aún quedaba un giro más en esta historia, y es el la salida del director Christopher Landon después de recibir una buena dosis de acoso en redes al ser señalado como responsable del despido de Barrera —cuando, en realidad, fue decisión del estudio—, cediendo la batuta a Kevin Williamson, que escribió la 'Scream' original de 1996 y que en esta ocasión se limitará a las labores de dirección sobre un guion escrito por Guy Bushick.

En lo que respecta a la trama, la sinopsis con la que contamos a día de hoy reza lo siguiente:

"Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija se convierte en el siguiente objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas".

'Scream 7', cuyo reparto reúne a Neve Campbell y Courteney Cox, y que cuenta con nombres como los de Celeste O'Connor, Mckenna Grace o Joel McHale, tiene previsto su estreno en nuestras salas de cine el 27 de febrero del próximo 2026.

