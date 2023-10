Tráiler de la nueva y deportiva película de George Clooney como director, 'The Boys in the Boat', que rema directa a Navidad

A la chita callando, George Clooney ha estrenado ya ocho películas como director desde que se estrenase en 2002 con la apreciable 'Confesiones de una mente peligrosa'. Y la novena está al caer. De hecho, en MGM confían tanto en 'The boys in the boat' que están dispuestos a darle una de las fechas más cotizadas del año: la de Navidad. La historia, a priori, no puede estar más mascada, pero habrá que ver en su primer tráiler si Clooney ha sido capaz de darle un giro más allá.

Remando en la misma dirección

12 de agosto de 1936. Las miradas en los polémicos Juegos Olímpicos de Berlín están puestos en la disciplina que empieza ese día: Remo. 14 equipos se juegan la final, entre los que se encuentra el estadounidense, un grupo de perdedores en lo alto de la Gran Depresión que deben luchar contra rivales de élite. No os quiero hacer spoilers, pero la Wikipedia os puede contar el final de la película. No, no perdieron en primera ronda precisamente.

El guion para 'The boys in the boat' lleva dando vueltas por Hollywood desde 2011, cuando The Weinstein Company compró los derechos de la novela de Daniel James Brown basada en hechos reales antes de que saliese. Por si acaso. Al final, el proyecto ha acabado en manos de Clooney, que ha dejado el papel protagonista para Callum Turner, conocido por la saga 'Animales fantásticos', y Joel Edgerton, el tío Owen de las precuelas de 'Star Wars' y 'Obi-Wan Kenobi' y protagonista de películas como 'El caballero verde'.

El anzuelo para picar al público no está en la simple superación personal, sino en que este equipo tenía que remar si quería seguir en la universidad. Y vaya que si lo hizo. Por cierto, en su futuro cercano Clooney tiene no uno, sino dos proyectos televisivos ahora mismo basados en películas suyas: 'Confesiones de una mente peligrosa' y 'Buenas noches y buena suerte'. A eso se le llama caer siempre de pie.

