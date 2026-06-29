Tras 'Reacher', Alan Ritchson vuelve a partir cabezas en el mejor tráiler de este 2026. 'Motor City' tiene una pinta espectacular

Como ocurre con casi todo en esta vida, alcanzar un consenso en lo que respecta a los puntos que convierten al tráiler de un largometraje en una pieza de marketing efectiva en términos comerciales y atractiva en lo artístico y audiovisual es harto complicado. No obstante, si tuviese que ilustrar todo lo que pido a un avance de una producción para dejarme con las ganas de lanzar mi dinero a la pantalla con una sola pieza de este curso cinematográfico, esa sería la que ha presentado 'Motor City' a la galería.

Venganza con estilo

En un mundo en el que el exceso de exposición oral y el empacho de detalles sobre la trama están a la orden del día, la nueva película de Potsy Ponciroli —responsable del más que recomendable western 'Old Henry'— ha optado por lo puramente estilístico, con dos minutos sin una sola palabra hablada en los que lo verdaderamente importante son las vibras; canalizadas a través de la música de Bill Withers y Jack White, la violencia sin cuartel y la estética setentera.

Por si no sabes de qué va la cosa, 'Motor City' nos traslada a la peligrosa Detroit de los años 70 para, según cuenta su sinopsis oficial, seguir la historia de un currante romanticón que es incriminado por un gangster despiadado tras enamorarse de su novia. Por supuesto, después de pasar varios años en la cárcel, nuestro protagonista regresa a las calles con una única misión, que no podría ser otra que vengarse —sin decir ni mú, porque solo dice una frase en los 100 minutos de metraje—.

Por supuesto, este relato no sería efectivo si no tuviese un reparto a la altura que está encabezado nada menos que por esa mole llamada Alan Ritchson. Tras protagonizar 'Reacher', el actor va a volver a repartir una buena somanta de palos junto a intérpretes como Ben Foster, Ben McKenzie, Lionel Boyce, Rafael Cebrián Pablo Schreiber y Shailene Woodley, quienes redondean un elenco de lo más interesante para un ejercicio en clave Pulp que llegará a nuestras pantallas el 24 de julio.

Cabe destacar que el proyecto de materializar 'Motor City' lleva dando palos de ciego desde hace una buena temporada. En 2011, el libreto de Chad St. John —que estuvo seleccionado en la BlackList de su año como uno de los más interesantes sin producir— cayó en manos de Albert Hughes, quien estuvo intentando levantar el rodaje con Amber Heard y Dominic Cooper como pareja protagonista y, más tarde, junto a Adrien Brody y Gerard Butler.

Finalmente, este verano podremos averiguar si la espera ha merecido la pena.

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