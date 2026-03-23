Sam Rockwell y John Malkovich viajan como agentes de la CIA al Chile de los 70 en el tráiler de lo nuevo del director de 'Almas en pena de Inisherin'

Tras el éxito de 'Tres anuncios en las afueras' y 'Almas en pena de Inisherin', Martin McDonagh regresa con 'Wild Horse Nine', su primer largometraje en cuatro años. El director y guionista ganador del Oscar vuelve a trabajar con Sam Rockwell, acompañado de John Malkovich, Steve Buscemi, Mariana di Girolamo y Ailín Salas, en una comedia negra ambientada en el Chile de los años 70.

La historia sigue a los agentes de la CIA Chris y Lee, enviados desde Santiago a la Isla de Pascua poco antes del golpe de Estado de 1973, donde entre las icónicas estatuas y sus propias conspiraciones, Chris desarrolla un vínculo con dos estudiantes rebeldes que amenaza con alterar el equilibrio de todos los implicados.

Viaje al pasado

Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris y Lee son enviados a la Isla de Pascua por su jefe, MJ. Allí, los veteranos agentes lidian con su pasado y con conspiraciones actuales mientras la llegada de los estudiantes rebeldes cambia el curso de su misión.

En el reparto está Sam Rockwell, con un bigote de época y su característico sentido del humor; y también John Malkovich, que encarna a un veterano agente de dudosa reputación. Completan el elenco Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits y Parker Posey.

Por otro lado, tras las cámara, Carter Burwell compone la banda sonora original y Ben Davis se encarga de la fotografía, capturando la Isla de Pascua y Chile con planos que subrayan tanto la belleza como la tensión de la historia. La película mantiene el estilo característico de McDonagh, con atención a la puesta en escena y a los detalles que construyen el tono de la comedia negra.

Producida por Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh y Anita Overland, 'Wild Horse Nine' se estrenará en Estados Unidos el 6 de noviembre y pasará por festivales como Venecia antes de proyectarse en la gran pantalla.

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