19 conversaciones fascinantes entre cineastas: Hitchcock, Nolan, Scorsese, Spielberg y más

Podemos leer todos los libros sobre cine del mundo, acudir a infinidad de clases, cursos y escuelas, y empaparnos de todos los documentales que podamos imaginar; pero, al final del día, poco puede enseñarnos más y mejor sobre el séptimo arte que el sentarnos a escuchar a dos —o más— cineastas consagrados manteniendo una conversación sobre su trabajo.

Para todos aquellos con especial interés sobre los entresijos del oficio, y que quieran escuchar el máximo número de detalles posibles de la mano de los mejores autores, traigo esta selección con 19 conversaciones imprescindibles entre directores. Auténticas clases magistrales, de esas que conviene ver con papel y bolígrafo a mano.

Guillermo del Toro y los hermanos Coen

Arrancamos nuestra selección con esta maravilla de cuarenta minutos en la que Guillermo del Toro conversa con los hermanos Coen sobre cómo ha evolucionado su aproximación a la narrativa cinematográfica desde los inicios de su carrera y hasta el lanzamiento de 'A propósito de Lewin Davis'.

J.J. Abrams y Lawrence Kasdan

Después de hacer un fantástico trabajo dando un cambio de aires a la franquicia 'Star Trek' en la gran pantalla, J.J. Abrams se enfrentó a la ardua tarea de abordar la otra gran saga galáctica. En esta charla, el cineasta comentó con el también director y guionista Lawrence Kasdan cómo fue crear 'El despertar de la fuerza'.

George Lucas y Christopher Nolan

Christopher Nolan ha reconocido que una de las películas determinantes a la hora de inspirarse y dar forma a su trayectoria como cineasta siempre ha sido 'La guerra de las galaxias'. En este encuentro, organizado por la DGA, el británico pudo conversar con George Lucas sobre la influencia de la space opera de 1977.

Quentin Tarantino y Christopher Nolan

Continuamos con Christopher Nolan en otro evento organizado por la Directors Guild of America, en el que pudo escuchar sin casi poder abrir la boca charlar con Quentin Tarantino sobre algunos de los puntos clave a la hora de crear y rodar 'Los odiosos ocho'.

Alejandro González Iñárritu y Michael Mann

Otros dos grandes cineastas reunidos por el sindicato de directores norteamericano fueron Alejandro González Iñárritu y el mismísimo Michael Mann, que hablaron largo y tendido sobre el proceso de creación de 'El renacido', por la que Iñárritu ganó el Óscar a la mejor dirección en 2016.

Steven Spielberg y Martin Scorsese

Martin Scorsese y Steven Spielberg. Steven Spielberg y Martin Scorsese. Dos maestros sentados en un par de sillas con un par de micrófonos hablando durante una hora sobre cómo se rodó 'El puente de los espías' y, de paso, regalando sabiduría cinematográfica durante sesenta minutos para enmarcar.

Alexander Payne y David O. Russell

Puede que 'Joy' sea una de las cintas menos estimulantes de la filmografía del siempre interesante David O. Russell, pero escuchar hablar al cineasta sobre la producción del largometraje acompañado por Alexander Payne —responsable de esa delicia titulada 'Nebraska'—, siempre es un placer.

Paul Thomas Anderson y Richard Linklater

La Austin Film Society reunió a Paul Thomas Anderson y Richard Linklater en el marco de los Texas Film Awards de 2018 para charlar sobre el impacto de Jonathan Demme —director de, entre otras, 'Pliladelphia' o 'El silencio de los corderos'— en el medio cinematográfico. Como no podía se de otro modo, el resultado es interesantísimo.

Martin Scorsese y Francis Ford Coppola

Geoffrey Gilmore condujo en 1997 esta conversación entre dos titanes de la talla de Francis Ford Coppola y Martin Scorsese. Cerca de una hora de clase magistral sobre diferentes aspectos del oficio que, más de veinte años después, continúa estando tan vigente como el primer día. Cine en estado puro.

Mesa de nominados a los DGA 2016

Comenzamos con las espectaculares mesas de nominados a los premios del sindicato de directores con la de su edición del año 2016, en la que se reunieron nombres de la talla de Alejandro G. Iñárritu —'El renacido'—, Tom McCarthy —'Spotlight'—, Adam McKay —'La gran apuesta (The Big Short)'—, George Miller —'Mad Max: Furia en la carretera'— y Ridley Scott —'Marte'—.

Mesa de nominados a los DGA 2017

Seguimos con las mesas redondas de la DGA con su edición 2017, que contó con Damien Chazelle —'La La Land'—, Garth Davis —'Lion'—, Barry Jenkins —'Moonlight'—, Kenneth Lonergan —'Manchester frente al mar'—, y Denis Villeneuve —'La llegada'—.

Mesa de nominados a los DGA 2018

La mesa de directores de la DGA 2018 continuó mostrando un enorme nivel, juntando esta vez a nominados tan variopintos como Guillermo del Toro 'La forma del agua'—, Greta Gerwig —'Lady Bird'—, Martin McDonagh —'Tres anuncios en las afueras'—, Christopher Nolan —'Dunkerque'—, y Jordan Peele —'Déjame salir'—.

Mesa de nominados a los DGA 2019

En su edición 2019, los DGA invitaron a conversar a Bradley Cooper —'Ha nacido una estrella'—, Alfonso Cuarón —'Roma'—, Peter Farrelly —'Green Book'—, Spike Lee —'Infiltrado en el KKKlan'—, y a Adam McKay —'El vicio del poder'—. Impagable escuchar los cruces de palabras entre Farrelly y Lee.

Mesa de nominados a los DGA 2020

Finalizamos con las mesas redondas de nominados a los DGA con su edición más reciente, que contó con la presencia de Bong Joon-ho —'Parásitos'—, Sam Mendes —'1917'—, Quentin Tarantino —'Érase una vez en... Hollywood'—, Taika Waititi —'Jojo Rabbit'— y Martin Scorsese, que participó en remoto y estuvo nominado por 'El irlandés'—.

Phillips, Scorsese, Gerwig, Baumbach, Wang y Meirelles

No podemos pasar por alto las mesas redondas de directores organizadas por The Hollywood Reporter en su sección Close Up. En la primera que os traigo, podéis escuchar durante una hora a autores de la talla de Todd Phillips, Martin Scorsese, Lulu Wang, Noah Baumbach, Greta Gerwig y Fernando Meirelles.

Coogler, Cuarón, Heller, Lanthimos, Lee y Cooper

Otra mesa redonda de The Hollywood Reporter imprescindible es esta que reunió a cineastas tan dispares como Yorgos Lanthimos —que acababa de estrenar 'La favorita'— o Ryan Coogler —cuyo último título hasta la fecha era 'Black Panther'— con Alfonso Cuarón, Spike Lee, Marie Heller y Bradley Cooper.

Aronofsky, O. Russell, Cholodenko, Cianfrance, Wier y Hooper

En la penúltima mesa redonda de THR de mi selección se puede disfrutar de la sabiduría de David O. Russell, Darren Aronofsky, Lisa Cholodenko, Derek Cianfrance, Peter Weir, y Tom Hooper.

Gibson, Washington, Chazelle, Stone, Nair y Jenkins

Cerramos las mesas redondas con esta interesantísima conversación a cinco bandas entre Oliver Stone, Mel Gibson, Denzel Washington, Damien Chazelle, Mira Nair y Barry Jenkins. Otro ejemplo de diversidad cinematográfica con el que aprender de los mejores cineastas.

Alfred Hitchcock y François Truffaut

Como no podía ser de otro modo, cierro esta selección con la madre de todas las conversaciones entre cineastas; la mantenida entre Alfred Hitchcock y François Truffaut en 1962, cuyas doce horas de material bruto podéis escuchar a través de la The Hitchcock Zone. Si vuestro tiempo es más limitado, siempre podéis leer el magnífico libro 'El cine según Hitchcock' o ver el documental 'Hitchcock/Truffaut'.