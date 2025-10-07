La temporada 4 de 'The Witcher' está a la vuelta de la esquina, y Netflix nos lo recuerda con un tráiler final épico que saca la artillería pesada

Si el anuncio de que la cuarta temporada de 'The Witcher' no contaría con Henry Cavill encabezando el reparto hizo que perdieses buena parte de tu interés —si es que no llegaste a perderlo todo— por continuar disfrutando de las aventuras de Geralt de Rivia en Netflix, no estás solo. Por suerte, la Gran N del streaming se niega a perder a los parroquianos y ha sacado la artillería pesada con un nuevo tráiler de cara al estreno a finales de este mes.

Toss a coin to your Witcher

En este jugoso avance, que se extiende durante un par de minutos, podemos comprobar cómo los valores de producción de la serie continúan intactos, anticipando una nueva tanda de episodios —ocho, para ser exactos— capitaneados por la showrunner Lauren Schmidt Hissrich en los que el espectáculo tendrá el mismo peso que el desarrollo narrativo. Vamos, que se vienen cositas.

La sinopsis de la nueva tanda de capítulos, descrita como "el comienzo de un viaje de dos temporadas" —así se cierran los acuerdos comerciales, porque la quinta temporada ya está confirmada—, reza tal que así.

"Separados por destinos imprevisibles, Geralt, Yennefer y Ciri atraviesan el Continente devastado por la guerra y sus enemigos con la esperanza de reencontrarse. Tras los sucesos que sacudieron el Continente en la temporada 3, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran separados por una guerra devastadora y un sinfín de enemigos. A medida que sus caminos se separan y sus objetivos se afianzan, los tres encuentran aliados inesperados dispuestos a unirse a su travesía. Solo si consiguen aceptar a las nuevas familias que han encontrado en el camino, tendrán la oportunidad de volver a estar juntos…para siempre".

La cuarta temporada de 'The Witcher' contará con Liam Hemsworth en la piel del brujo protagonista, a quien se unirán nuevos fichajes de la talla de Laurence Fishburne, James Purefoy, Danny Woodburn o Sharlto Copley. Junto a ellos estarán rostros habituales como los de Freya Allan y Anya Chalotra, que repiten como Ciri y Yennefer, piezas esenciales del relato.

El 30 de octubre volveremos al universo de espada y brujería creado originalmente por Andrzej Sapkowski y comprobaremos si Hemsworth puede llenar las botas de Geralt como es debido. Sea como fuere, echaremos de menos a nuestro Henry.

