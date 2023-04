'The Flash' rompe el universo en su nuevo tráiler y las primeras reacciones la colocan "entre las mejores películas de superhéroes jamás realizadas"

Un nuevo tráiler de 'The Flash' ha llegado junto con la proyección CinemaCon de la película. El primer adelanto de la película debutó durante el Super Bowl de este año, mostrando a Miller acelerando en la pantalla grande este verano junto con una lista de actores que también incluye el regreso de Keaton como Batman por primera vez en tres décadas, además de Supergirl.

Keaton también repite su famosa cita de Batman de 1989 en el tráiler, diciendo la línea icónica: "¿Quieres volverte loco? Vamos a volvernos locos". Pero los que realmente se volvieron locos fueron los que asistieron a CinemaCon en Las Vegas, los primeros en ver la nueva película de superhéroes de DC, que hará añicos el multiverso y destacan el regreso de Ezra Miller como el velocista escarlata, Barry Allen.

Después de la proyección del martes por la noche, los asistentes recurrieron a las redes sociales para compartir sus impresiones. Lauren Huff de EW dijo que The Flash "es un alboroto de principio a fin" después de provocar una secuencia de apertura "que realmente hay que ver para creer". Ella tuiteó: "No es de extrañar que WB confíe en esto, es un éxito".

To share what makes the #TheFlash special would be to spoil it. Go in as blind as possible. It sticks the landing, begins with a sequence that truly needs to be seen to be believed, and is a riot from start to finish. No wonder WB is confident on this one - it's a hit.