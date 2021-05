Tráiler de 'La casa de las flores: la película': los De la Mora van al asalto de su antigua mansión en el regreso de la serie de Netflix

La verdad es que cuando se anunció que habría película de 'La casa de las Flores' no esperaba mucho. Pero he aquí que Netflix ha lanzado el tráiler de este regreso puntual de la serie y me han entrado unas ganas tremendas de que sea ya el 23 de junio.

Dirigida por Manolo Caro, la película nos presenta de nuevo a la familia De La Mora reunida de nuevo para una gran misión: infiltrarse en su antigua mansión para, aparentemente recuperar algo. Mientras, viajamos al pasado para seguir con los secretos ancestrales de la familia.

El reparto cuenta con Cecilia Suárez, Darío Yazbek, Aislinn Derbez, Juan Pablo Medina, Angelica María, Tessa Ía, Andrea Chaparro, Luis de la Rosa, David Ostrosky, Paco León, José Marquez, Mariana Santos, Ismael Rodríguez y Katia Balmori, entre otros.

Paulina's Eleven

Gabriel Nuncio coescribe la película junto a Manolo Caro, que la dirige también. Este regreso se da un año después de la temporada 3 y final de 'La casa de las Flores'. Desde entonces Caro no ha parado quieto, firmando 'Alguien tiene que morir' y la próxima 'Érase una vez... pero ya no'. Ambas para Netflix.