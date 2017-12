Tráiler de 'Here and Now': la esperada nueva serie del creador de 'A dos metros bajo tierra' y 'True Blood'

Alan Ball llevaba años trabajando en la pequeña pantalla cuando logró llamar la atención de Hollywood por su guion para 'American Beauty', el cual le hizo llevarse un Oscar para casa. Su siguiente trabajo fue 'A dos metros bajo tierra' ('Six Feet Under'), una de las series más prestigiosas de la historia y uno de los emblemas de HBO. Luego volvería colaborar con la cadena en 'True Blood' y ahora lo hace por tercera vez con 'Here and Now', de la cual acaba de publicarse su primer tráiler.

'Here and Now' es un drama familiar que cuenta la vida de una pareja, abogada ella y profesor de filosofía él, que tienen cuatro hijos, tres de ellos adoptados de Somalia, Vietnam y Colombia. Todos ocultan secretos bajo una apariencia de alegría y normalidad, pero el verdadero punto de partida de la serie es que uno de los niños empieza a ver cosas que los demás no pueden ver.

El otro gran aliciente de 'Here and Now' es su reparto, ya que la pareja protagonista está interpretada por Holly Hunter, a la que pudimos ver hace unos años en la primera temporada de 'Top of the Lake', y Tim Robbins, que finalmente se quedó con las ganas de participar en la segunda temporada de 'The Brink' pese a que inicialmente había sido renovada por HBO.

Por ahora, HBO únicamente ha querido aclarar que la primera temporada de 'Here and Now' se estrenará el próximo mes de febrero, sin especificar qué día en concreto. A partir de ahí tendremos 10 episodios para valorarla y ver si se convierte en otro gran éxito de Ball o si acaba siendo otro fracaso como 'A ver si maduras' ('Oh, Grow Up'), su primera experiencia televisiva de la que ABC solamente llegó a emitir 11 de los 13 episodios realizados en 1999. Todo hace pensar en otro triunfo en el caso que nos ocupa, pero mejor no confiarse.