El tráiler de 'Super Mario Galaxy. La película' ya está aquí. Nos espera toda una venganza en la secuela de la fantástica adaptación del icónico videojuego

Hoy los fans de Nintendo teníamos cita con el Nintendo Direct que la compañía ha dedicado a 'Super Mario Galaxy. La película'. Y ha sido el propio Shigeru Miyamoto quien, tras saludar a los fans ha presentado el tráiler de la esperada secuela de la adaptación del videojuego, que llegará a cines el 3 de abril de 2026.

Un tráiler que nos presenta a "mini Bowser" haciéndose a su vida en el castillo en miniatura en el que lleva encerrado desde el final de la primera película. Después vemos como Peach, Mario, Luigi y compañía se ponen a navegar por mundos fantásticos frenados solo por Bowsy, el hijo de Bowser.

It's a Me, Galaxy

De esta manera tenemos dos incorporaciones al reparto: uno es Benny Safdie, quien de voz a Bowsy. Por otro lado, Brie Larson dará voz a Estela. Ambos se unirán a un reparto de voces formado por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key y Kevin Michael Richardson.

Desde Nintendo e Illumination no han querido arriesgar demasiado y repite el equipo creativo que ya nos trajo la fantástica 'Super Mario Bros. La película': Aaron Horvath y Michael Jelenic en la dirección y Matthew Fogen en el guion.

Recordemos que 'Super Mario Bros. La película' se convirtió en uno de los grandes fenómenos de taquilla de 2023 con una recaudación global de 1,36 mil millones de dólares, solo por detrás de (lo habéis averiguado) 'Barbie' y sus 1,15 millardos.

