Tráiler de 'Toy Boy': strippers y asesinatos en el nuevo thriller de Antena 3 ambientado en la Costa del Sol

Aprovechando el inicio del Festival de Málaga, Antena 3 ha presentado en sociedad el tráiler de 'Toy Boy', la nueva serie original de Atresmedia que llegará en los próximos meses (me imagino que cuando termine la emisión de '45 revoluciones' o de la nueva temporada de 'Allí abajo', que llegan el próximo lunes y martes respectivamente).

Creada por César Benítez ('El Príncipe', por ejemplo), Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez, en 'Toy Boy' nos encontramos con la historia de Hugo (Jesús Mosquera), un stripper joven que ha tenido que dedicarse a la prostitución y que ha sido condenado por asesinar al marido de su amante (Cristina Castaño).

Tras siete años en la cárcel, recibirá la visita de una joven abogada, Triana (María Pedraza), que se ofrece a tratar de reabrir el caso y demostrar su inocencia. Tras conseguirlo, ambos intentarán desenmarañar toda una trama de droga, sexo y dinero en la Costa del Sol. Una trama que le llevó a la cárcel.

Además de Mosquera, Castaño y Pedraza, 'Toy Boy' cuenta en su reparto con Pedro Casablanc, María Pujalte, Adelfa Calvo, Elisa Matilla, Álex Gadea, José Manuel Seda, Javier Mora y Carlo Costanzia, entre otros.

La verdad es que reconozco que la primera vez que oí hablar de este proyecto no me esperaba nada. Sin embargo este tráiler me ha llamado bastante la atención y sigo confiando en las capacidades de Benítez para crear buenas ficciones.

Todavía le quedan a 'Toy Boy' dos meses de rodaje, pero me imagino que no tardaremos demasiado en ver esta nueva serie que constará de trece episodios de setenta minutos, siendo (si no recuerdo mal) la última que tendrá esta duración en Atresmedia.