Tráiler de 'Uno de nosotros': Kevin Costner y Diane Lane repiten como matrimonio en este violento neo-western

Ya han pasado 9 años desde que Thomas Bezucha, responsable del celebrado drama de temática LGTB 'Big Eden', firmase su último largometraje: la terrible comedia romántica 'Monte Carlo' protagonizada por Selena Gomez. Por suerte, a juzgar por el avance de su próximo proyecto, parece que los años inactivo han sentado bien al cineasta norteamericano.

Lo nuevo de Bezucha se titula 'Let Him Go' —traducido en nuestro país como 'Uno de nosotros'—, se basa en la novela homónima de 2013 escrita por Larry Watson, y su primer tráiler, además de tener muy buena pinta, promete un violento thriller en clave neo-western con ecos a la franquicia 'Venganza' protagonizada por Liam Neeson.

En 'Uno de nosotros', un sheriff retirado y su esposa abandonan su rancho de Montana para salvar a su nieto, que ha caído en las garras de una peligrosa familia dirigida por una matriarca llamada Blanche Weboy. La pareja protagonista deberá luchar por su propia familia tras descubrir que los Weboys no tienen intención alguna de dejar libre al crío.

Por si el tráiler, sumado a esta sinopsis, no son suficiente reclamo para vosotros, puede que el hecho de contar con Kevin Costner y Diane Lane como el dúo de intérpretes principal —repitiendo como matrimonio tras 'El hombre de acero'—, y a la nominada al Óscar por 'El hilo fantasma' Lesley Manville como la antagonista del relato, terminen de despertar vuestro interés por la cinta.

'Uno de nosotros' se estrenará en cines españoles el próximo 27 de noviembre, tres semanas después de su estreno original norteamericano.