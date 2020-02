Tráiler de 'WandaVision', 'Loki' y 'The Falcon and the Winter Soldier': Disney+ presenta sus series de Marvel

Como todos los años, la retransmisión de la final de la liga de fútbol americano, la Super Bowl LIV 2020, fue aprovechada como escaparate para presentar algunos de los estrenos más esperados del año. Disney+ no quiso dejar pasar la oportunidad y lanzó un spot sobre sus esperadas series de Marvel.

El tráiler de apenas 30 segundos incluye el primer vistazo a escenas de 'WandaVision', 'Loki' y 'The Falcon and the Winter Soldier'. Las tres producciones están ambientadas en el Universo Cinematográfico de Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU) y la intención es que sus historias y personajes se entremezclen con las películas.

'The Falcon and the Winter Soldier' se estrena este otoño en Disney+. La acción tiene lugar tras los eventos de 'Vengadores: Endgame' y se centra en Sam Wilson, antes Falcon ahora nuevo Capitán América, formando equipo con Bucky Barnes para una misión. Anthony Mackie y Sebastian Stan lideran el reparto de la serie, dirigida por Kari Skogland.

También en 2020 veremos 'WandaVision', protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. La serie, una peculiar sitcom inspirada por los años 50, muestra a Wanda Maximoff y Visión intentando llevar una vida normal en los suburbios; por supuesto, nada es lo que parece. Kathryn Hahn, Randall Park y Kat Dennings completan el reparto mientras que Matt Shakman se ocupa de la puesta en escena.

Por último, 'Loki' está prevista para 2021 y también nos lleva al escenario posterior de 'Endgame'. Tom Hiddleston vuelve a interpretar al carismático villano de la saga 'Thor' y Kate Herron se ocupa de la realización.