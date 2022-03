"Los actores de doblaje podemos abogar por ir más allá de los géneros en el anime". Megumi Ogata, la voz de Shinji en 'Evangelion'

Megumi Ogata es una de las grandes voces de la industria del anime. Recientemente ha ganado el premio a la Mejor Actriz de Doblaje en los Seiyu Awards, y aprovechó la plataforma para hablar sobre la identidad de género y cómo este no debería importar dentro del mundo del doblaje.

Los Seiyu Awards se celebran cada año para reconocer a los actores de voz de Japón. Este año el premio a la Mejor Actriz ha sido para Megumi Ogata, quien es conocida por haber prestado su voz a Shinji Ikari en la saga 'Evangelion', a Guerrero Urano en 'Sailor Moon', o a Yugi Mutou en 'Yu-Gi-Oh!'. Más recientemente, Ogata ha interpretado a Yuto Okkutsu, el protagonista de la película precuela 'Jujutsu Kaisen 0 the Movie'.

"El setenta por ciento de los papeles que he hecho son de chicos, así que la verdad es que no me considero una actriz. ¿Estáis seguros de que debo recibir el premio a la Mejor Actriz?", preguntó Ogata al público.