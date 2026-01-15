La actriz de 'Una batalla tras otra' confirma qué le dijo a Leonardo DiCaprio en el meme viral de los Globos de Oro: "Eso lo hace aún más gracioso"

La última edición de los Globos de Oro nos dejó un momento que se volvió viral y que demuestra que, a veces, las estrellas no necesitan discursos ni grandes gestos para captar nuestra atención. Durante la gala, mientras la película 'Una batalla tras otra' arrasaba en la cantidad de premios recibidos, Leonardo DiCaprio protagonizó un episodio que acaparó todas las miradas.

Gesticulando de una forma cómica y exagerada durante un descanso publicitario, interactuó con una compañera de reparto y dio pie a uno de esos momentos que Internet no tardó en convertir en meme. La situación fue tan inusual y divertida que durante días ha habido muchos que han intentado descifrar con quién hablaba y qué estaba diciendo.

Misterio resuelto

Al final, se ha resuelto el misterio. Teyana Taylor, su compañera de reparto en 'Una batalla tras otra', confirmó que era ella con quien hablaba DiCaprio durante la gala. Taylor, que ganó su primer Globo de Oro esa noche por su trabajo en la película de Paul Thomas Anderson, lo explicó así:

"Me estaba hablando a mí. Eso es lo que lo hace aún más gracioso".

El clip donde DiCaprio gesticulaba mientras hablaba con Taylor se ha convertido en uno de los memes más comentados de la semana. Algunos expertos en lectura de labios incluso intentaron descifrar lo que decía, concluyendo que parecía referirse a algo relacionado con el K-Pop. Así lo compartió una usuaria en redes: "Te estaba viendo con lo del K-pop. Tú estabas como: ¿Eso es K-pop?. Nos hemos reído porque estabas como: ¿quiénes son ellos?".

En su entrevista con Access Hollywood, Teyana Taylor explicó que probablemente estaban hablando de 'Las guerreras k-pop', una de las películas favoritas de sus hijos:

"Y lo más loco es que estoy tan desmayada desde ese día que quiero decir que quizá estábamos hablando de Las guerreras k-pop. Porque me alegré mucho cuando ganaron, porque a mis hijos les encanta. Así que estaba allí improvisando, y me pilló improvisando y empezamos a hablar de ello".

Taylor también reconoció que gran parte del intercambio fue pura improvisación: "No recuerdo qué decía, ni siquiera creo haberle oído bien. Probablemente solo me reía y me hacía reír a carcajadas, sin tener ni idea de lo que decía". La ganadora del Globo de Oro admitió además que "se fue directa con la señora que leía los labios", que fue quien le dijo determinó que estaban hablando de la exitosa película de animación.

