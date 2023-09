La actriz que hizo de Ginny Weasley en 'Harry Potter' afirma que su falta de presencia en la saga le provocó "ansiedad y frustración"

La actriz de 'Harry Potter' Bonnie Wright puede no ser recordada por el gran público, pero muchos fans de la saga se preguntan, como ella, por qué su presencia en la saga estuvo tan limitada. En el último episodio del podcast 'Inside of You', llevado por Michael Rosenbaum para Insider, admitió que la falta de tiempo en pantalla de su personaje en la franquicia cinematográfica de Warner Bros. también le resultó “un poco decepcionante”.

Wright interpretó a Ginny Weasley en las ocho películas de 'Harry Potter', y tenía solo 9 años cuando rodó 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Entonces poco sabía que su personaje sería muy secundario a pesar de convertirse en la esposa de Harry Potter en los libros.

"Definitivamente siento que tenía ansiedad por actuar y hacerlo lo mejor posible para construir mi personaje, por ejemplo. Como pensar, 'Oh Dios, ¿le haré justicia a este personaje que la gente adora?' Así que eso siempre fue difícil, especialmente cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de varios protagonistas fueron eliminadas en el paso del libro a la película. Así que realmente no tenías mucho más con lo que trabajar”.

Wright nunca se quejó a los productores de que el papel de Ginny se había reducido al trasladar el libro a la pantalla, sencillamente asumió que las películas no tenían la capacidad de ser fieles con todos los detalles de varios libros bastante extensos.

"A veces eso era un poco decepcionante porque había partes del personaje que simplemente no lograban materializarse porque no había escenas para hacerlo. No había lugar para muchos cambios en esos guiones, supongo que eso me hizo sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada”.

Ginny Weasley seguramente tenga mucho más desarrollo en la próxima adaptación televisiva de Max de las novelas de 'Harry Potter', donde cada temporada cubrirá todo un libro al detalle, algo que habría calmado la inquietud de Wright, porque esta tenía más que ver con la limitación de tiempo en las películas que por su trabajo.

"Había un millón de ejecutivos revisándo todos los libretos. Creo que lo que tal vez me tomé demasiado en serio, algo que ya nunca hago, es que sentí que tal vez mi ansiedad tenía que ver con 'Oh, me van a ver interpretando mal a este personaje', para luego darme cuenta de que en realidad no tuve la oportunidad de hacer eso. Así que no fue exactamente mi culpa. Cuando los fans comparten esa decepción y distinguen, 'Sabemos que no fue culpa tuya. Simplemente queríamos verte más', y eso es lo mismo con todos los personajes. Ojalá pudieran ser pelis de cinco horas de duración”.

