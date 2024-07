Antony Starr insistió en tener "la mayor cantidad de leche como sea posible" cuando descubrió el fetiche de Homelander en 'The Boys'

Con cuatro temporadas a sus espaldas y una más para cerrar, Homelander se ha convertido en uno de los villanos más icónicos del mundo superheróico gracias a 'The Boys'. A la portentosa interpretación de Antony Starr, hay que sumarle la chispa de unos guiones que se aseguran de dotar de color y mala baba a todos sus personajes.

En una entrevista con Rolling Stone Starr ha tenido la oportunidad de entrar más en detalle con algunos aspectos de su personaje detrás de las escenas. Entre ellas de dónde viene el fetiche con la leche, una idea que divirtió tanto al actor que insistió a Eric Kripke, showrunner, que se conviritera en un chiste recurrente.

"Mi recuerdo es que surgió en los guiones - todo el crédito para el equipo de guionistas en esto, porque era muy bizarro. Empezó mirando con rayos X a mi edípica figura maternal mientras estaba amamantando, y yo suspirando y sintiendo celos del bebé. Y luego, al principio de la segunda temporada, Homelander encontró un poco de su leche materna en un congelador, empieza a bebérsela y le pillan. Y fue tan divertido y extraño, y creo que le envié a Eric un correo electrónico después de esa escena diciendo: "Tío, tenemos que poner la mayor cantidad de leche en esta serie como sea posible. Va a ser como un pequeño motivo o una firma. Tenemos que hacerlo". Y él dijo, "Voy un paso por delante de ti, colega. Lo estoy poniendo en todo ". Y así ahora cada oportunidad que tenemos, la cosa de la leche sale."

Aunque la realidad es que tampoco se ha abusado demasiado de ello en la serie (haciendo que los momentos donde ocurre sea más impactante), se trata de un aspecto que habla mucho de la vulnerabilidad del personaje y que tanto el actor como los creadores han abrazado. Esta vulnerabilidad es otra de las claves que atrajo a Starr a Homelander, que para él es mucho más que simplemente tomar a Superman y convertirlo en villano.

Pero la sátira de The Boys no deja títere sin cabeza. El objetivo con Homelander siempre fue encontrar formas de empequeñecerlo emocionalmente. "Siempre lo he visto como el personaje más débil de la serie porque emocionalmente, psicológicamente, es completamente deficiente". Dice el actor en la entrevista. "Es como un niño de 12 años. Y vemos eso con más profundidad en la temporada 4".

La cuarta temporada ha sido precisamente la gota que ha colmado el vaso para algunos fans que, de alguna manera, seguían insistiendo en ver al villano como una figura inspiracional y poderosa y no como una clara sátira del fascismo. Para Starr, de hecho, a veces la serie es demasiado obvia, y cuando le preguntan por las comparaciones con Trump, dice: "Para mí es una pequeña falacia, porque si nos quedáramos estrictamente en ese carril, el personaje sería unidimensional o bidimensional, y queríamos crear algo un poco más sofisticado que eso."

