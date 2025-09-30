Charlie Sheen audicionó dos veces para una cinta bélica: una película donde casi muere en manos del ejército

En el Hollywood de los ochenta, donde los rodajes bélicos buscaban rozar la autenticidad y los actores se dejaban la piel para convencer al público, hay historias que superan con creces el guion. Una de las más insólitas es la de Charlie Sheen en una película que lanzó su carrera al estrellato y que, irónicamente, también estuvo a punto de costarle la vida.

Lo que comenzó como una segunda oportunidad para conseguir un papel soñado terminó convirtiéndose en una experiencia límite: durante las grabaciones de 'Pelotón', en 1986, originalmente el director Oliver Stone había elegido a su hermano Emilio Estevez para encarnar al joven soldado Chris Taylor. Pero por razones de agenda, Estevez se vio obligado a declinar el rol, y Sheen obtuvo una segunda oportunidad para audicionar.

En su primer intento, Oliver Stone le dijo que estaba "demasiado afectado" y que necesitaba trabajarse más el papel. Tras algunas actuaciones más (como en 'Lucas') y gracias a que Willem Dafoe dio su visto bueno y Sheen consiguió el papel.

El rodaje de 'Platoon' se realizó en Filipinas, entre selvas, calor sofocante y condiciones extremas. El equipo fue sometido a entrenamientos intensos, caminatas forzadas y escenas nocturnas que buscaban recrear el ambiente de guerra lo más fielmente posible.

En ese contexto, Sheen cuenta que, al término de uno de los días de rodaje, él y otro actor (Corey Glover) tomaron un taxi para volver al hotel, aún con manchas de barro, sangre falsa y vestimenta militar.

La crudeza del ejército en la vida real

Durante el trayecto, pasaron por un puesto de control atendido por soldados filipinos. Cuando el taxi fue detenido, los soldados exigieron al conductor bajar del vehículo y comenzaron a rodearlo.

Sheen y su compañero estaban en una situación muy peligrosa, pues no podían demostrar que eran estadounidenses porque no llevaban sus pasaportes, y ni siquiera parecía claro ante los guardias que fueran simplemente actores en rodaje. Por fortuna, el conductor del taxi logró convencer a los soldados de que sus pasajeros eran actores envueltos en una filmación, y tras un intercambio verbal, les permitieron irse con vida.

Esta anécdota, como muchas otras han sido recopiladas en su libro 'The book of Sheen', donde confiesa las peripecias que ha pasado en los sets de grabación, sobre todo de aquellas películas bélicas en las que ha participado, como cuando al filmar 'Rojo amanecer' la temperatura en Nuevo México llegó hasta los -30 grados bajo cero o la pelea entre Willem Dafoe y Francesco Quinn.

Foto de Movie Steve

En Espinof | Suicidios, inundaciones y envenenamientos: esta película marcada por la tragedia terminó siendo historia en el mundo del cine

En Espinof | "Fue una epifanía para mí": Cillian Murphy confiesa que esta película de su tierra natal lo llevó a transformar la forma en la que actúa