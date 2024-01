Christopher Nolan ya tiene a su sucesor de Michael Caine como actor fetiche y mucha gente no se ha percatado aún de ello

Michael Caine fue un constante en el cine de Christopher Nolan desde que colaborasen juntos por primera vez en 'Batman Begins'. Sin embargo, el actor británico no participó en 'Oppenheimer', dejando un vacío que lo más probable es que el director ya haya llenado sin que muchos se hayan dado cuenta. Y es que creo que no me equivoco al afirmar que el nuevo actor fetiche de Nolan es Kenneth Branagh.

¿Una sucesión bien pensada?

Branagh trabajó por primera vez con Nolan en 'Dunkerque' y ha sido el único actor que ha aparecido en las tres últimas películas del director de 'Memento' con papeles de peso -en todas ellas también sale Jack Cutmore-Scott, más conocido en la actualidad por su participación en el relanzamiento de 'Frasier', pero su presencia en 'Dunkerque' no pasa de anecdótica-.

Todo apunta a una transición bastante pensada, pues la participación de Caine en la película bélica ya se redujo a un cameo vocal no acreditado, mientras que en 'Tenet' hay varias señales que apuntan hacia que su presencia ya estaba pensada a modo de despedida.

Desde el hecho de que interprete a un personaje llamado Sir Michael -él también es Sir en la vida real- hasta al fecho de que lo último que dice en 'Tenet' sea la palabra adiós. A eso hay que sumarle otro factor importante, y es que Caine no tuvo problemas en confesar que no tenía ni la más mínima idea de qué es lo que contaba la película de ciencia ficción protagonizada por John David Washington, algo que choca de lleno con lo sucedido en el caso de 'Origen'.

Y es que Nolan sí explicó a Caine qué era lo que sucedía al final de la película encabezada por Leonardo DiCaprio, por lo que se refuerza la idea de que su papel en 'Tenet' servía un poco a modo de homenaje al legendario actor británico que recientemente confirmó su retirada.

Claro está, siempre queda la posibilidad de que el hecho de que Branagh haya participado en los tres últimos largometrajes de Nolan sea una casualidad y que no vuelva a contar más con él. Sin embargo, el autor de 'El Caballero Oscuro' tiene a repetir con sus colaboradores y mucha casualidad sería que esto haya coincidido con el adiós de Caine de su cine. Además, Branagh tiene ya 63 años, por lo que no está tan lejos de los 71 que tenía Caine cuando 'Batman Begins' llegó a los cines...

