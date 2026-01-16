Durante el rodaje de su última película, Brendan Fraser quedó impresionado con cómo trabajan los japoneses: "Son como un equipo de boxes de Fórmula 1"

En plena temporada de estrenos internacionales, Brendan Fraser ha vuelto a protagonizar una película. Se trata de 'Rental Family (Familia de alquiler)', la nueva película del cineasta japonés Hikari.

Además de llamar la atención por trabajar con el ganador del Oscar, lo que realmente ha fascinado a muchos ha sido la reacción del propio Fraser tras pasar semanas trabajando en Japón. Acostumbrado a sets de alto presupuesto desde 'La momia' hasta su reciente triunfo con 'La ballena', el actor no dudó en destacar públicamente lo que para él fue una experiencia única.

Así es trabajar en Japón

El actor, que nunca había trabajado con un equipo nipón, se quedó realmente impresionado con la ejecución del rodaje, y no dudó en halagarlos en una reciente entrevista con Discussing Film. "Se mueven con la precisión de un reloj, son como un equipo de boxes de Fórmula 1", expresó.

Fraser, que saltó a la fama hace muchos años con 'La momia' y recientemente se llevó por fin con su primer Oscar a Mejor actor por 'La ballena', nunca había visto algo igual en un set.

"Los japoneses tienen un gran sentido del deber hacia el oficio y un apoyo absoluto a los creadores. Todos comparten una misma visión y cada uno muestra su mejor versión en todo lo que hace. No hay ni un solo eslabón débil en la cadena. Es realmente impresionante"

En la misma entrevista aprovechó para responder a todos aquellos que se extrañaron de que protagonizase 'Rental Family' en vez de otro proyecto más llamativo, asegurando que "un buen trabajo sigue siendo un buen trabajo" y que está convencido de que esta película será un éxito.

Lo cierto es que las sensaciones van en esa dirección: las primeras críticas están siendo bastante positivas y actualmente la película cuenta con una puntuación de 88% en Rotten Tomatoes.

