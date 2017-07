Emma Stone: "En el mejor de los casos, las mujeres ganamos 80 centavos por cada dólar que gana un hombre"

Durante los últimos años, dentro del nutrido grupo de controversias que sobrevuelan la industria hollywoodiense de forma regular, ha despuntado especialmente la polémica que gira en torno a la marcada brecha salarial que separa a las estrellas masculinas de las femeninas, en notable inferioridad de condiciones en un gran número de casos.

Dentro de este contexto, y en el oportuno marco de la promoción de 'Battle of the Sexes', nuevo largometraje de los responsables de 'Pequeña Miss Sunshine' con la temática feminista como eje narrativo, su actriz protagonista Emma Stone ha hecho público que varios de sus compañeros varones se han reducido el sueldo para poder igualarlo al suyo.

"A lo largo de mi carrera he necesitado que mis compañeros de reparto varones se recortasen el sueldo para que yo pudiese tener paridad con ellos." "Es algo que hacen por mi, porque sienten que es lo correcto y justo. Es algo que no se debate, para que recibamos un pago equitativo vamos a necesitar que la gente diga por si misma "esto es lo que es justo". Si mi compañero varón, que tiene un caché mayor que el mío pero cree que somos iguales, se recorta el sueldo para que pueda igualarle, cambia mi caché en el futuro y cambia mi vida." "En el mejor de los casos, [las mujeres] estamos ganando 80 centavos por cada dólar [que gana un hombre]. Es un sistema difícil porque depende del tipo de filmes en los que participas, del tamaño de tu papel, de cuántas películas funcionan en taquilla. Muchos de estos factores influyen en tu sueldo a lo largo de tu carrera, así que llego a la conclusión de que las mujeres, en general, estamos ganando cuatro quintos como mucho [frente a los hombres]."

Stone no ha sido, ni mucho menos, la primera intérprete en reivindicar los problemas de igualdad en lo referente al caché de hombres y mujeres en el medio. En el año 2015, Jennifer Lawrence escribió el artículo "¿Por qué gano menos que mis compañeros varones?" para Lenny Letter, el medio digital de Lena Dunham, creadora de la catódica 'Girls'.

Junto a Stone y Lawrence, otras voces femeninas han alzado la voz frente a esta injusticia saliendo victoriosas, como es el caso de Emmy Rossum, protagonista de 'Shameless' que, tras negociar con la cadena Showtime, logró un aumento de sueldo para superar el de su compañero William H. Macy y compensar los años previos de pago discriminatorio.

No hay duda de que aún hay mucho por hacer en lo que respecta a la posición y figura de la mujer en la industria. No obstante, casos como el de Rossum, y voces como la de Emma Stone dan esperanza a que la ansiada y justa igualdad entre sexos termine siendo una realidad, y no una causa por la que luchar.