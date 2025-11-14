"Fui un inútil en esa maldita película". John Wayne se arrepintió toda su vida de haber hecho esta mítica comedia de aventuras

El director con el que John Wayne colaboró en un mayor número de ocasiones fue John Ford. Esa unión dio pie a títulos inolvidables como 'La diligencia', 'El hombre tranquilo' o 'Centauros del desierto', pero hay un largometraje en el que trabajaron juntos con el que Wayne no quedó para nada satisfecho con su aportación al mismo. Me refiero a 'La taberna del irlandés'.

"Nunca quedé satisfecho"

Estrenada en 1963, 'La taberna del irlandés' fue la última película que Wayne y Ford hicieron juntos. Se trata de una comedia de aventuras sobre dos veteranos de la armada que actualmente pasan sus días en una taberna, donde abandonan la monotonía de la isla del Pacífico en la que viven actualmente. Todo se complica cuando allí llega una mujer que está buscando a su padre...

El propio Wayne tenía claro desde un principio que no era el actor indicado para el papel, pero se vio incapaz de decirle que no a su amigo. Eso sí, El Duque luego fue muy duro a la hora de valorar su trabajo en 'La Taberna del Irlandés' en una entrevista concedida a Peter Bogdanovich:

Yo fui un inútil en esa maldita película. Pensé que era demasiado viejo para interpretar ese papel. Nunca quedé satisfecho. No sé, simplemente le faltaba algo. Pero no por la película, sino por mí. No aporté nada a la película.

No es habitual que un actor se muestre tan duro consigo mismo, pero en el caso de 'La taberna del irlandés' parece claro que Wayne habría sido mucho más feliz si otro hubiese dado vida a su personaje. Supongo que al menos le queda el consuelo de que en este caso no tuvieron que hacerle chantaje para aceptar la oferta.

En lo referente a su trabajo en la película, se ha comentado que uno de los principales motivos para sentirse incómodo fueron las escenas románticas con Elizabeth Allen, una actriz 22 años más joven que Wayne. Eso sí, resulta curioso que luego el actor estuviese casado en la vida real con una mujer apenas cuatro meses mayor que Allen..

Si queréis comprobar por vosotros mismos el trabajo de Wayne en 'La taberna del irlandés', podéis verla en streaming a través de Filmin.

