En Hollywood aseguraron que Antonio Banderas solo podría interpretar villanos "como los negros y los hispanos". Está claro que se equivocaron

Creo que, después de 45 años desde que debutó frente a las cámaras, podemos afirmar que la carrera de Antonio Banderas se ha visto definida, entre otras cosas, por lo ecléctico de los personajes que ha interpretado. No obstante, cuando cruzó el charco y desembarcó en la siempre delicada industria estadounidense, algunos ejecutivos auguraron un futuro profesional marcado por el encasillamiento.

Héroes, villanos y estereotipos

El motivo, tal y como ha explicado el propio actor en una conversación con The Times, fue simple y llanamente el color de su piel. Según Banderas, para ciertos productores, los "negros y los hispanos" solo tienen espacio para interpretar a villanos, pero nuestro Antonio ha demostrado en numerosas ocasiones la falsedad del cliché, mostrándose especialmente orgulloso de dos roles concretos: los del Zorro y el Gato con Botas.

Dijeron: "estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de malo". El problema fue que, unos años después, yo tenía una máscara, sombrero, espada y capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules. Aún más importante es el Gato con Botas, porque es para niños pequeños. Ven a un gato que tiene acento español, incluso andaluz, y es un buen tío.

En lo que respecta al felino espadachín, Banderas ha comentado a Parade que, por el momento, no hay visos de volver a prestar sus cuerdas vocales al personaje animado en una 'Shrek 5' que se estrenará el 30 de junio del próximo 2027.

No estoy tan lejos, y no me han llamado para eso. Al Gato con Botas le fue muy bien. La segunda entrega obtuvo una nominación al Oscar y la película se comportó de maravilla en taquilla. Pero estoy totalmente satisfecho con las cinco películas del Gato con Botas que he hecho. No sé qué va a pasar en el futuro. Quizás me llamen mañana.

Con o sin retorno a la saga 'Shrek', está claro que el malagueño es un héroe en mayúsculas.

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