"Me pidió que metiese la barriga". La terrible experiencia de Lili Reinhart con un director mientras batallaba con la dismorfia corporal

Quien haya sufrido o siga sufriendo los efectos de la dismorfia corporal, sabrá que puede llegar a ser un auténtico tormento. No obstante, está claro que, dentro de la gravedad de este problema, estar expuesto al escrutinio público —y al propio— del modo en que lo están los actores o cualquier persona cuyo trabajo implique ser capturado por una cámara, puede agravar los efectos hasta nuevos niveles.

Una nota muy desafortunada

El caso particular de Lili Reinhart, que ha participado en producciones como 'Riverdale' y que este 2026 estrena la comedia de terror 'Forbidden Fruits' junto a Victoria Pedretti, Alexandra Shipp y Lola Tung, no es ningún secreto. Desde hace años, la intérprete ha hecho pública su batalla con la dismorfia, que le hizo desarrollar un trastorno alimentario mientras trabajaba en la mencionada producción de The CW; algo de lo que habló en una entrevista con la revista Self hace cosa de un año.

Realmente no me gusta mirar las imágenes o fotos de la sexta temporada porque sé que el 99% de mis pensamientos estaban centrados en mi cuerpo. Estaba totalmente disociada durante todo el día o la escena porque mi diálogo interno era simplemente... "Tu cuerpo está cambiando".

Su experiencia en sets de rodaje tampoco ayudó demasiado a lidiar con ello, sobre todo con situaciones como la que Reinhart ha explicado durante un vídeo de Cosmopolitan, y que involucró a un director que, entre tomas, le dio una sola indicación: que "metiera un poco la barriga". Una revelación que desató una reacción de sus compañeras de reparto en 'Forbidden Fruits', también presentes en la grabación.

Pedretti, Tung y Shipp, impactadas, pidieron a Reinhart que dijese públicamente el nombre del realizador, pero la actriz optó por la prudencia y prometió revelárselo en privado después de la entrevista. Una reacción mucho más comedida de la que merece un "profesional" —nótese el entrecomillado— al que no le vendrían mal un par de cursos de reciclaje.

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