Muere Brigitte Bardot, la leyenda del cine francés, dejando tras de sí decenas de papeles icónicos y una defensa férrea de los derechos animales

En 1959, Simone de Beauvoir escribió su icónico ensayo 'El síndrome Lolita', en el que hablaba de la "mujer más liberada de Francia", una "locomotora de la historia femenina" que acababa de tomar al mundo por sorpresa con 'Y Dios creó a la mujer'. Ella era Brigitte Bardot, uno de los rostros más icónicos de los 50 y los 60, que acaba de morir en Saint-Tropez a los 91 años de edad, dejando tras de sí una ristra de papeles míticos y una defensa férrea de los derechos de los animales, a la que se dedicó tras su retiro en 1973.

Hasta siempre, Brigitte

"Si esta pequeña se va a convertir en una puta, el cine no será la causa". Esas fueron las palabras del abuelo de Bardot cuando, a los 15 años, y tras aparecer en la portada de la revista Elle, le ofrecieron su primer papel en el cine. No lo consiguió, pero dos años después, en 1952, empezó una andadura de 21 años en la industria donde arrasaría con todo.

En 1957 todo el mundo la conoció gracias a 'Y Dios creó a la mujer', de Roger Vadim (su marido en aquel momento), donde, por primera vez, creó a su personaje de mujer sexual que no tenía miedo ni problemas en mostrarse tal cual era. Los pósters de la época, de hecho, completaban el título de la película añadiendo "...pero el diablo inventó a Brigitte Bardot". Os hacéis una idea de hasta qué punto llegó su éxito de la noche a la mañana. En 1959, y tras un puñado de películas donde se desnudaba constantemente, la actriz protagonizó su primera película desde su salto a la fama en la que no se quitaba la ropa: 'Babette va a la guerra', intentando que se la tomaran más en serio.

Lo consiguió el año siguiente, cuando se hizo con el David di Donatello a mejor actriz por su papel en 'La verdad', que también fue nominado al Óscar a mejor película de habla no inglesa. A lo largo de los años, la actriz apareció en éxitos como 'Una vida privada', '¡Viva María!' (por la que fue nominada al Globo de Oro) o 'El desprecio', además de grabar varios temas musicales hasta su jubilación en 1973.

Desde entonces, la actriz, modelo y cantante, influyente como nadie en la cultura pop (Andy Warhol o Bob Dylan se rindieron a sus encantos, por ejemplo), se dedicó a luchar por los derechos de los animales desde su propia fundación, y mantuvo este papel hasta el final de su vida. También en esta etapa causó varias polémicas debido a sus ideas políticas, en las que no es el momento de entrar si se trata de celebrar su legado.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha escrito sobre ella en Twitter: "Sus películas, su voz, su deslumbrante gloria, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne... Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Existencia francesa, brillantez universal. Nos conmovió. Lloramos la pérdida de una leyenda del siglo". Con eso nos quedamos. Hasta siempre, Brigitte.

