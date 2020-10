Muere Conchata Ferrell, la gran secundaria de 'Dos hombres y medio', a los 77 años

Una vez más la televisión está de luto. Nos hemos enterado del fallecimiento de Conchata Ferrell por complicaciones de un ataque cardiaco. La actriz tenía 77 años y murió pacíficamente rodeada de su familia este pasado lunes en el Sherman Oaks Hospital.

Con una carrera a sus espaldas de más de cuarenta años, Ferrell es quizás más conocida por su papel en 'Dos hombres y medio' ('Two and a Half Men'), sitcom en la que encarnó durante más de doscientos episodios a Berta, la sarcástica y algo grosera empleada del hogar de Charlie (Charlie Sheen).

Sus compañeros de reparto la recuerdan con mucho cariño:

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR