Nacido para ser villano de Marvel: la sorprendente anécdota de Jonathan Majors que casi le deja fuera del MCU

La carrera de Jonathan Majors está en pleno despegue. No solo ha entrado en un nuevo nivel con el lanzamiento de 'Ant-Man y la avispa: Quantumania', sino que acaba de estrenar 'Creed III'. Majors ha interpretado a Kang el conquistador, el nuevo villano del Universo Cinematográfico de Marvel, a nivel cósmico de Thanos, y su arco se extenderá hasta al menos 'Los Vengadores: la dinastía Kang' de 2025, pero por muy poco pudo no estar en el MCU para nada.

Una espera que casi rompe relaciones

Durante la gira de presentación de la nueva película, Majors reveló en una entrevista con Vanity Fair que su carrera en Marvel podría haber terminado antes de que comenzara tras decidir abandonar su primera gran reunión con el estudio.

“Espero que esto no me escupa de vuelta, pero me piré de mi reunión general con Marvel. Esto fue hace mucho tiempo. Acababa de salir de la escuela de teatro y estaba buscándome la vida, por lo que acabé sentado en la oficina. He crecido de una manera muy particular y no quiero hacerle perder el tiempo a nadie. Así que entré allí y estaban ocupados. Y yo en plan 'Se supone que me habían llamado, ¿verdad?' pero la espera no acababa y dije: 'Me largo. Genial. Me iré sin más'”.

Pero el destino quería que tuviera un papel importante en el MCU, porque Majors salió de la reunión, pero no logró salir del edificio.

“Llegué a la puerta, pero luego dijeron que la directora de reparto, Sarah Finn, iba a venir. Entramos en la habitación y charlamos. Estuvimos teniendo una gran conversación, pero creo que fue tres años después cuando tuvimos la charla de Kang. Y no ya hay temor, especialmente por quién es Kang. Cuando dije que sí, tuvimos la imagen completa y lo que se está presentando es cohesivo”.

Sobre si el personaje le imponía, Majors afirma que una vez conoció quién era el villano tuvo todo muy claro, realmente lo que le daba miedo era la posible interferencia del estudio en su trabajo:

"Vi todas las películas de Marvel y nunca pensé que me elegirían para hacerlo. Pero no me pidieron que cambie mi enfoque de la actuación, que era mi mayor temor. Quiero decir, ver el póster fue probablemente uno de los pocos momentos en los que estoy como, Dios mío. Esto no puede ser real. Soy bastante tranquilo Soy bastante lento para las emociones, pero ahí si estaba como, 'Oh, esto está en marcha'"

Un villano a la altura de toda una fase

Para Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, el papel de Majors que hizo al estudio fijarse en él fue 'The Last Black Man in San Francisco', según le contó a Entertainment Weekly , cautivando a todo el equipo en las primeras proyecciones del nuevo personaje:

"En los primeros días de 'Quantumania' Jonathan comenzó a destacar a lo grande. Es el villano de más alto nivel que hemos tenido en cualquiera de nuestras proyecciones de amigos y familiares. Eso es realmente decir algo en una película como esta. Incluso desde el principio, sin los efectos, Jonathan es su propio efecto especial. Estuvo trabajando desde el principio”.

En realidad, Kang hizo su debut en Marvel en el último episodio de 'Loki' en Disney+, pero ahora sabemos que allí estaba interpretando una variante y no la versión más canónica que deja ver 'Quantumania', por la que Majors está recibiendo excelentes críticas por su interpretación. Según Feige:

“Siempre es una de las divertidas tiradas de dados que hacemos en Marvel, que es decir: 'Oye, vamos a hacer varias películas en torno a este personaje, y vamos a comenzar antes de que el público haya tenido una oportunidad de conocerlo.

"Realmente nos sumamos a estas ideas y este casting. Fue un gran alivio cuando el final de la temporada 1 de 'Loki'. se emitió. La gente realmente parece estar de acuerdo con Kang. La gente canta, ‘¡Kang!’ cuando Jonathan va a los programas de entrevistas, ¡y ni siquiera lo habían visto en la película todavía!”.