"No ha hecho castings en más de 7 años": el agente de Timothée Chalamet responde a los rumores que afirman que perdió un papel en 'Gladiator 2'

Debutó en 2008, pero hasta que no rodó 'Interstellar' y, sobre todo, 'Call me by your name', no teníamos ni idea de quién era Timothée Chalamet. Ahora, su éxito es tan grande y rotundo que su agente ha afirmado que ha conseguido el sueño de cualquier actor: conseguir papeles de nivel sin tener que ir a buscarlos. Más concretamente, lleva siete años sin presentarse a un solo casting.

Los castings no son para mí

La semana pasada surgió el rumor de que Chalamet había perdido el puesto como Lucius, el hijo de Lucilla, en 'Gladiator 2', y que en su lugar había ido a parar a Paul Mescal. Brian Swardstrom, el agente de Chalamet, no lo dejó pasar como si nada, y aprovechó para sacar pecho y marcar territorio en Twitter.

"Sé que uno de estos actores estaba rodando una película en Oriente Medio durante los últimos meses y no ha hecho el casting para nada en más de siete años". La película rodada en Oriente Medio es, claro, 'Dune 2', que se estrenará en noviembre.

No es la única vez que le veremos este año, porque en diciembre lanzará 'Wonka', su particular visión de 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate'. Y, como sabemos ahora, no ha hecho casting para ninguno de estos papeles. Hay gente que nace con suerte. No es una manera de hablar: Chalamet ha entrado en la conversación de los "nepo babies" después de que se supiera que gran parte de su familia ha estado metida en el mundo del cine desde hace décadas. Pero eso es otra historia.