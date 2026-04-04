"No veía a nadie, me metían en una tienda de refrigeración". Oscar Isaac recuerda el tormento de rodar 'X-Men: Apocalypse'

En pleno 2026, está claro que Oscar Isaac se ha convertido en uno de los grandes intérpretes de nuestro tiempo, equilibrando a la perfección papeles de prestigio con la participación en blockbusters generalmente bien escogidos. Pero todos tenemos un pasado, y el del guatemalteco está marcado, entre otros momentos que no fueron en absoluto plato de buen gusto, por su trabajo en la discreta 'X-Men: Apocalypse' hace cosa de una década.

Oscar al vapor

Su rol como el villano villano titular en la cinta de los mutantes marvelitas —dirigida, por cierto, por un Bryan Singer que, por aquél entonces, aún no estaba cancelado—, implicó trabajar embutido en un disfraz de 18 kilos y cubierto por infinidad de capas de maquillaje y prótesis. Una experiencia que el bueno de Oscar llegó a calificar como "atroz".

Ahora, durante su paso por el último episodio de Hot Ones, Isaac ha explicado cuál fue su motivación para aceptar el papel y cómo esta se fue totalmente al garete por los requerimientos de la caracterización como Apocalypse.

Una de las grandes razones por las que acepté el trabajo fue porque pensé: '¿Fassbender? ¿Jennifer Lawrence? ¿McAvoy? Todos estos actores increíbles. ¡Sí!'. Y luego nunca vi a ninguno de ellos porque estaba muy acalorado. Y, además, no podía girarme. Así que simplemente me metían en una tienda de refrigeración. A veces alguien pasaba y me decía [dándole palmaditas en la espalda]: 'Hola, Oscar'. Yo decía: '¿Eh?'. Y para cuando lograba darme la vuelta, ya se habían ido. Así que fue muy difícil. Pero estoy agradecido por la tienda de refrigeración.

En una entrevista de 2018 con la revista GQ, el intérprete ya explicó lo tortuoso del proceso y cómo le trasladaban del set a una tienda acondicionada para que no le diese un síncope.

Cuando dije que sí, no sabía que eso era lo que iba a pasar. Que iba a estar envuelto en pegamento, látex y un traje de 18 kilos; que tendría que llevar un mecanismo de enfriamiento en todo momento. No podía mover la cabeza, nunca. Tenía que sentarme en una silla de montar diseñada especialmente, porque era lo único en lo que realmente podía sentarme, y me llevaban rodando a una tienda de enfriamiento entre tomas. Así que nunca hablaba con nadie, simplemente me quedaba sentado sin poder moverme, sudando dentro de la máscara y el casco. Y quitárselo era la peor parte, porque tenían que raspármelo durante horas y horas.

Salvando las distancias, Oscar Isaac no fue el único que las pasó canutas con su atuendo en 'X-Men: Apocalypse'. Olivia Munn confesó en una entrevista con Conan O'Brien que, para poder ponerse el ajustadísimo traje de látex de Mariposa Mental, tenía que embadurnarse en lubricante a diario. El precio de pasar por el universo superheróico.

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