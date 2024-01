"Nunca fue lo suficientemente bueno". Pierce Brosnan reniega de su James Bond y explica por qué es "horrible" verse interpretando a 007

Un, dos, tres, responda otra vez: ¿cuál es el mejor James Bond de la historia? Algo me dice que entre los primeros nombres que han llegado a tu mente no se encuentra el de un Pierce Brosnan que siempre ha estado en la sombra de grandes figuras como Roger Moore, Sean Connery o un Daniel Craig que después del recelo que despertó tras su elección y su primer trabajo en la fantástica 'Casino Royale' terminó ganándose el respeto de buena parte del fandom.

Brosnan, el renegado

Pero no te sientas mal si has dejado al 007 más repeinado fuera de tu ranking personal, porque el propio Brosnan ha reconocido no haber quedado en absoluto satisfecho con su interpretación del espía de Ian Fleming y el estilo que se le dio en las cuatro películas en las que participó. Así explicó sus sensaciones en una entrevista con el Telegraph.

"Sentí que estaba atrapado en un lapso temporal entre Roger [Moore] y Sean [Connery]. Fue muy difícil para mí comprender el significado. La violencia nunca fue real, la fuerza bruta nunca fue palpable. Fue bastante manso y la caracterización no se ajustaba a la realidad, era superficial. Pero eso también podría tener que ver con mis propias inseguridades al interpretarlo".

Pero ojo, porque si no os ha parecido lo suficientemente contundente, el irlandés fue un paso más allá con su confesión, mostrándose aún más drástico.

"No tengo ningún deseo de verme a mí mismo como James Bond. Porque, sencillamente, nunca fue lo suficientemente bueno. Es una sensación horrible".

En lo personal he de confesar que pese a lo desastroso de 'Muere otro día' y lo olvidable de 'El mañana nunca muere' y 'El mundo nunca es suficiente' —que nos regaló a la experta en energía nuclear de Denise Richards y un temazo de Garbage—, 'Goldeneye' sigue siendo una de las grandes joyas modernas de la longeva franquicia.

