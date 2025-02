Es oficial: ya sabemos quién es el nuevo Dumbledore en la serie de 'Harry Potter' y el actor comparte sus dudas. "Tendré 87 años al final"

Poco a poco, el mundo mágico de Harry Potter se deja ver en HBO. Aunque aún no conocemos el nombre de los tres protagonistas (ese será el día en el que veremos la reacción real del público: o Internet implosiona sobre sí mismo o se encoge de hombres y sigue adelante), pero por fin se ha confirmado uno de los grandes rumores que llevaban meses circulando: la identidad de Albus Dumbledore.

Lithgow de alcohol corren por mis venas

En plena carrera para los Óscar de 'Cónclave', John Lithgow ha reconocido al fin a ScreenRant que será el director de Hogwarts en 'Harry Potter', siguiendo los pasos de Richard Harris y Michael Gambon. Y el actor de 'Cosas de marcianos' admite que no se lo esperaba en absoluto: "Fue una absoluta sorpresa. Recibí la llamada en el Festival de Sundance, y no fue una decisión fácil para mí porque va a definir el último capítulo de mi vida". Y no es una exageración: ahora mismo tiene 79 años. "Tengo miedo, pero estoy muy emocionado", ha dicho.

Mucha gente fabulosa está ocupándose de 'Harry Potter'. Por eso ha sido una decisión tan dura. Tendré unos 87 años en la fiesta de final de rodaje, pero he dicho que sí.

Aunque estamos a punto de cumplir dos años desde que Zaslav anunciara la serie, lo cierto es que, de momento, no se ha empezado a rodar ni tenemos una fecha de estreno. Eso sí: todos esperan que la apuesta tenga éxito, porque nadie quiere poner triste a John Lithgow.

