La película infantil que cambió totalmente la vida de uno de sus actores. Se hizo vegano al segundo día de rodaje

A mediados de los noventa, a James Cromwell le ofrecieron un papel en una película infantil. Tras leer el guion estuvo a punto de rechazarlo, tenía apenas 16 líneas y era una de esas películas de animales parlantes donde él sería secundario. En última instancia, un amigo suyo le animó a que le diera una oportunidad, ya que suponía un viaje gratis a Australia y bromeó con que si la película fallaba, la culpa no sería suya sino del animal protagonista.

Aquel supuesto pequeño papelito en 'Babe, el cerdito valiente' acabó cambiando la vida del actor. En declaraciones a The Guardian, Cromwell ha rememorado que la filmación de la película supuso un inesperado viaje interior de introspección. Hacer del granjero Hogget le llevó a estar muy conectado a los animales del set, y se horrorizó al descubrir que no solo eran compañeros de reparto, algunos de ellos también eran el catering.

"En el segundo día de grabación, fui a por el almuerzo antes que el resto. Todos los animales con los que había trabajado esa mañana estaban en la mesa, troceados, guisados, asados y chamuscados. Fue entonces cuando decidí hacerme vegano."

Desde entonces Cromwell no solo cambió su alimentación, sino que empezó a dedicarse al activismo además de a su carrera interpretativa. Es un director honorario de PETA y muy vocal en su defensa de los derechos animales. La película marcó al actor por otras razones, admitiendo que le hizo encarnar un rol paternal que le hizo acordarse de su padre, con quién había tenido una difícil relación antes de que falleciera dos décadas antes.

No fue el único cambiado con ella. En 2023 el actor ayudó a rescatar un cerdo al que se le puso de nombre Babe. Supuso un evento emotivo que inspiró a otros fans a compartir sus historias de cómo la cinta infantil les animó al cambio, y un momento para el actor para recordar la relación que tienen estos dos pilares tan importantes de su vida y su carrera:

"Haber tenido el privilegio de presenciar y experimentar la inteligencia y la personalidad inquisitiva de los cerdos durante el rodaje de la película cambió mi vida y mi forma de comer, por lo que aproveché la oportunidad de salvar a este Babe de la vida real. Todos los cerdos merecen vivir en paz y alegría en un santuario, eligiendo cuándo retozar, dónde buscar comida y cómo pasar el tiempo, pero pocos lo hacen".

En Espinof | La terrible historia real detrás de 'Snow Buddies', la tierna película de Disney que causó la muerte de cinco cachorros de perro

En Espinof | George Miller puso el ojo en Eminem para 'Mad Max', pero las exigencias de éste hicieron imposible su regreso al cine