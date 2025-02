Qué fue de Andrés de la Cruz, el Boliche de 'Los Serrano' que sufrió críticas por su físico y triunfó en Finlandia con Santa Justa Klan

Aunque las redes sociales han facilitado mucho, lamentablemente, que la gente mande su hate a otras personas, hace años también se las arreglaban para hacerles llegar sus críticas no solicitadas a los actores que veíamos todos los días en TV. ¿Qué fue de Andrés de la Cruz?

Actor a toda mecha

Andrés de la Cruz Torres nació en Madrid, en 1986, y se dio a conocer en el audiovisual antes incluso de la serie por la que todos lo recordaríamos. En el año 2000, debutó en el séptimo arte en 'La comunidad' de Álex de la Iglesia, y continuó en los años siguientes enlazando otras dos películas más: 'El cielo abierto' y 'El viaje de Carol'.

En 2003 fue el año decisivo, en el que le llegaría uno de esos roles que ya son historia de la TV: Boliche, uno de los amigos del colegio de Guille en 'Los Serranos', la mítica serie española protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda que triunfó en Telecinco y causó un gran revuelo con su final.

Durante 131 episodios, de la Cruz dio vida al recordado personaje y también le permitió meter un pie en el mundillo de la música gracias a Santa Justa Klan, el grupo musical juvenil que nació en 'Los Serrano' y que llegó a lanzar hasta dos álbumes.

SJK, el grupo musical juvenil que surgió a partir de 'Los Serrano'

Junto con Víctor Elías (Guille), Natalia Sánchez (Teté) y Adrián Rodríguez (DVD), formaron SJK y lanzaron su primer disco en 2005, en el que se incluía su tema más famoso gracias a que sonaba de manera recurrente en la serie: 'A toda mecha'. El disco fue un éxito que llegó hasta Finlandia (donde también se emitía 'Los Serrano') y se fueron de gira por España.

No obstante, las ventas del segundo disco no fueron muy buenas y eso puso fin al grupo en 2007. Poco antes de que terminara su carrera como actor ya que, una vez concluyó la serie en 2008, no volvió a actuar ni en cine ni en TV nunca más.

Andrés de la Cruz en una entrevista de 2024 para el podcast Animales Humanos

Si bien le brindó muchas alegrías, la serie también le dio más de un quebradero de cabeza porque tenía sobrepeso y su aparición en 'Los Serrano' le expuso a críticas de lo más desagradables, además de que la fama vino y se fue de forma muy rápida. Así lo explicaba en una entrevista reciente:

"Me recortaron de la Super Pop. Y la revista Bravo hizo una agenda del grupo con todos los cumpleaños menos el mío. De cada 20 personas que me felicitaban por la calle, uno me gritaba gordo".

Después de dejar atrás la TV, logró perder peso y ahora trabaja como profesor de cine en la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), en especial dentro del campo de la postproducción. Si bien no ha vuelta a actuar, sí que ha participado en el proceso de edición de películas recientes como 'El sustituto' o 'La punta del iceberg'.

De su etapa como actor, lo que le ha quedado son las amistades que hizo en la serie, que todavía conserva a día de hoy. De hecho, una de sus últimas apariciones más recordadas fue en la boda de su compañero Víctor Elías con Ana Guerra, donde coincidieron todos los que formaron ese grupo de amigos en el colegio Garcilaso de la Vega, hace ya 22 años.

