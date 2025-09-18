Robert Redford pudo protagonizar este clásico del cine, pero era demasiado guapo y Clint Eastwood acabó robándole el papel

Además de convertirse en el inolvidable Denys Finch Hatton de 'Memorias de África', Robert Redford también estuvo muy cerca de protagonizar unos años después otra de las historias de amor más icónicas de la historia del cine: 'Los puentes de Madison' (1995). Sin embargo, su innegable carisma y atractivo físico jugaron en su contra, dejando el papel finalmente en manos de Clint Eastwood. Al final, eligieron a otro actor porque era, literalmente, demasiado guapo.

Ser guapo no siempre ayuda

Antes de que Clint Eastwood asumiera el papel, Robert Redford se tuvo muy en cuenta como opción para interpretar a Robert Kincaid en la película. Para el rodaje necesitaban a un tipo más rudo que pudiera lograr esa apariencia macabra y mientras Steven Spielberg se hacía con los derechos del proyecto, un ejecutivo confesó a Entertainment Weekly que pensaron lo siguiente:

"Es un ídolo de matiné, no un tipo rudo y sencillo. Clint tiene más filo.”

Clint Eastwood finalmente se sumó al proyecto, y cuando Sydney Pollack —que Spielberg había designado como director— se retiró, Eastwood asumió tanto la dirección como el papel principal del largometraje. Aun así, Redford permaneció en la conversación por un tiempo, demostrando que la elección de Eastwood no se debía a falta de talento, sino a que estaban buscando a un perfil específico para el papel.

Spielberg, en declaraciones al mismo medio, explicó cómo fue elegir finalmente a Eastwood:

“Soy amigo de Clint desde la época de 'Escalofrío en la noche' ('Play Misty for Me'), a principios de los 70. Siempre he creído que Clint, en la vida real, era una versión mucho más seca del Kincaid de Waller. Siempre fue mi primera opción.” La relación previa entre director y actor resultó decisiva a la hora de seleccionar al protagonista de este clásico romántico.

Aunque nunca llegó a interpretar a Kincaid, la idea de ver a Redford en un papel más macabro resulta fascinante. Ya había explorado personajes similares en 'Dos hombres y un destino' (1969), así que parece que este papel simplemente no era para él.

