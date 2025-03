"Salgo en un plano, se me ve una pierna". Jenna Ortega se lamenta de que cortaran su único papel en Marvel, pero no es la única gran estrella que se ha quedado fuera

Imagina que tienes once años y vas a debutar en cine después de un par de papelitos en televisión. Es más: has conseguido que se fijen en ti desde Marvel, vas a interpretar a un personaje a priori poco importante pero que, quién sabe, podría tener más camino: la hija del vicepresidente de los Estados Unidos, nada menos. Y sin embargo, cuando te ves en pantalla, todo lo que queda de ti es un plano, y te han borrado del resto del metraje. Pues, aunque parezca mentira, es lo que le pasó a la mismísima Jenna Ortega con 'Iron Man 3'.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Una mujer de hierro

Fue en Entertainment Tonight donde, después de que el entrevistador comentara que le gustaría verla en el UCM, ella contestó "Lo hice una vez. Fue uno de mis primeros trabajos, me quitaron todas las líneas de diálogo. Aparezco en 'Iron Man 3' durante un segundo. Salgo en un plano, se me ve una pierna". Algo exagerado, conste, porque, al fin y al cabo, su papel es vital en la película aunque sea muy breve. Paul Rudd, junto a ella, intentó salvar los platos de Marvel, pero claro, sin demasiado éxito.

"Marvel es muy buena dejando estos rastros de miguitas de pan. Y podría ser que volvieras, que creen algo para ti, porque han tenido la suerte de tener a Jenna Ortega en su franquicia", ha comentado el protagonista de 'Ant-Man'. No es que la actriz, a estas alturas, necesite de Marvel precisamente: "Incluso me quitaron el nombre. Ya he pasado página".

Ortega no es la única persona a la que le ha pasado lo de rodar para Marvel y ver cómo todas sus escenas acaban cortadas. Incluso Tom Hiddleston vio cómo su trama en 'Vengadores: La era de Ultron' acababa sin aparecer siquiera, y el mítico Tony Todd vio cómo sus frases para Dormammu en 'Doctor Strange', que grabó durante seis horas, no se utilizaron. ¡Incluso en 'Thor: Love and Thunder' cortaron las escenas de Peter Dinklage, Lena Headey y Jeff Goldblum! Vamos, que Ortega haría bien en no tomárselo a lo personal. Son, simplemente, cosas de Marvel.

En Espinof | Creo que 'The Marvels' es la demostración de que Marvel tiene que dejar de lado la improvisación en los rodajes porque claramente no está funcionando

En Espinof | Las mejores películas de acción de todos los tiempos