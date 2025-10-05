Sean Connery pudo protagonizar otra película de la saga 'Indiana Jones', pero no lo hizo por una curiosa razón: "Sugerí que lo matasen"

Antes de su muerte en 2020, Sean Connery ya había puesto punto final a su carrera unos años atrás. Después de anunciar que se retiraba en 2006, solo prestó su voz al protagonista de 'Sir Billi' (también conocida como 'Guardian of the Highlands'), una película de animación británica que resultó un fracaso de taquilla y fue duramente criticada. Sin embargo, también es cierto que Connery estuvo a punto de volver a la gran pantalla en un proyecto mucho más grande: 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' (2008), donde Steven Spielberg quería que volviera a interpretar al padre del protagonista.

Mejor así

En la tercera película de la saga, 'Indiana Jones y la última cruzada' (1989), Connery interpretó al inolvidable padre de Indy, un papel que se convirtió en uno de los más recordados de su filmografía. Por eso, resultaba lógico pensar que su personaje tendría cabida en la cuarta entrega, estrenada casi veinte años después. Spielberg incluso lo tenía en mente para un cameo, pero Connery acabó rechazando la propuesta.

En una entrevista de 2007, recuperada años más tarde por The Hollywood Reporter, el actor explicó con franqueza por qué decidió no volver.

"Hablé con Spielberg, pero no funcionó. [...] No era un papel tan generoso como para que valiera la pena volver a la carga y lanzarse. Y, de todas formas, habían llevado la historia por otro camino, así que el padre de Indy no era tan importante. Había sugerido que lo mataran en la película; habría sido más efectivo"

La versión final de la película optó precisamente por eso: Henry Jones Sr. aparece solo en una foto, ya fallecido, en una escena que subraya que Indy echa de menos a su padre. La decisión también servía para abrir espacio a una nueva dinámica narrativa: la aparición del hijo secreto del arqueólogo, Mutt Williams (Shia LaBeouf), que obligaba a Indiana a convertirse en la figura paterna.

Aunque Spielberg insistió en contar con él, el propio Connery había dejado claro desde un principio que disfrutaba de su retiro y para él, retirarse a tiempo era más gratificante que cualquier cameo. Y aunque 'El reino de la calavera de cristal' terminó siendo la peor película de la saga, es curioso imaginar cómo habría sido ver al legendario actor una vez más junto a Harrison Ford.

En Espinof | De querer ser Mister Universo a "me cansé de lidiar con idiotas": 13 anécdotas de Sean Connery que quizá no conozcas

En Espinof | Todas las películas de Indiana Jones ordenadas de peor a mejor: de 'En busca del arca perdida' a 'El Dial del Destino'